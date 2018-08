Arsalan Rahimi – Erfolgsgeschichten von Geflüchteten.

Mitte. Ein kleines Zelt ist Arsalan Rahimis einziger Rückzugsort, als er Anfang Februar 2016 sein Lager inmitten von 150 weiteren Geflüchteten in der Krefelder Glockenspitzhalle aufschlägt. Gerne denkt der Kurde (27), der 2015 aus dem Iran flüchtete, daran nicht zurück. Er kam im November zum ersten Mal nach Deutschland. Dann verschlug es ihn zunächst für zweieinhalb Monate in die Schweiz, bevor sein Weg ihn 2016 wieder nach Deutschland und in die Sammelunterkunft nach Krefeld führte. Damals litt er an einer rheumatischen Erkrankung und musste dreimal operiert werden. „Als es mir in dieser Zeit so schlecht ging, hatte ich lange keine Kraft, die Sprache zu lernen“, erzählt Rahimi in flüssigem Deutsch. Irgendwann habe er festgestellt, dass seine Freunde bereits die B1-Prüfung (Sprachniveau des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens) gemacht hatten. Ihm tat es nun leid, dass er so viel Zeit verloren hatte und wollte schnellstmöglich aufholen.

Aktive Unterstützung erhielt er hierbei von der Freien evangelischen Gemeinde Krefeld an der Oelschlägerstraße. Dort nahm er an den von Ehrenamtlichen organisierten Sprachkursen teil. So oft es ging, sprach er Deutsch und lernte innerhalb eines Jahres die neue Sprache vom Niveau A1 bis zu „B2+Beruf“. Der bekennende Christ Rahimi fand auch den kirchlichen Anschluss, den er in der Heimat Iran vermisst hatte. Am Hauskreis der Gemeinde nahm er als einziger Geflüchteter regelmäßig teil, um sich zu religiösen Themen auszutauschen. Und er half ehrenamtlich im Café der Gemeinde.

Als die Flüchtlingsströme vor drei Jahren Deutschland erfassten, entstand in Krefeld eine große Gemeinschaft von Helfern. Das Team der städtischen Flüchtlingskoordination hilft seitdem, Bürger und Neubürger zusammenzubringen und Vorurteile abzubauen. Es unterteilt Krefelds Stadtgebiet in verschiedene Koordinierungskreise, sorgt für die Vernetzung von Initiativen, Wohlfahrtsorganisationen und ehrenamtlich helfenden Einzelpersonen und stimmt deren Angebote mit denen der Stadt ab. „Auch nach Abebben des großen Zustroms an Geflüchteten sind aktuell noch rund 400 Helfer aktiv eingebunden“, sagt Flüchtlingskoordinatorin Doris Schlimnat, die das Amt Anfang des Jahres von Hansgeorg Rehbein übernahm.

Nach wie vor helfen Ehrenamtler bei der Sprachvermittlung und Suche nach Wohnungen. „Für viele Geflüchtete ist es nun jedoch wichtig, dass sie bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz Unterstützung und Begleitung erhalten“, sagt Schlimnat.

Rahimi lebt mittlerweile mit zwei anderen Iranern in einer Wohnung, hat seinen Führerschein. Über das Projekt „Flott“ des Flüchtlingsrats (Flüchtlinge ohne Traumjob aber mit Träumen) lernte er Christian Kautz kennen. Der ehemalige Mitarbeiter der Arbeitsagentur kümmert sich im Ruhestand in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich um die Vermittlung von Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen. Durch seine Hilfe absolviert Rahimi aktuell ein einmonatiges Praktikum bei einem Lebensmittelhändler. Beide hoffen, dass es mit einer Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann ab September klappt. Red