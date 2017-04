47-Jährige erleidet bei der Attacke schwere Kopfverletzungen.

Krefeld. Ein 61-jähriger Mann hat laut Polizei am Donnerstagabend seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung des Paares an der Lewerentzstraße mit einem Hammer attackiert. Die 47-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, kann dieses aber voraussichtlich bereits am Wochenende wieder verlassen. Nachbarn hatten einen lauten Streit aus der Wohnung des Ehepaares vernommen und die Polizei informiert. Die Beamten nahmen den Mann noch am Tatort vorläufig fest. Ein mögliches Tatmotiv ist nach Auskunft von Staatsanwältin Anna Stelmaszczyk Eifersucht.

61-Jähriger bestreitet die Tat und wird in U-Haft genommen

Zur Tatzeit waren auch die gemeinsamen Kinder des Paares in der Wohnung anwesend. Der Mann soll ein bis dreimal auf den Kopf seines Opfers eingeschlagen haben. Beide Eheleute konnten am Freitag von den Ermittlern zu dem Vorfall befragt werden. Während der 61-Jährige die Tat bestritt, bestätigte seine Frau, dass die Attacke auf sie von ihrem Mann ausgeübt wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Freitag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft genommen.