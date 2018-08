Der Chemiekonzern Lanxess präsentiert einen Propeller für die Fluggeräte und stößt damit in einen Milliardenmarkt vor.

Die Hochleistungskunststoffe von Lanxess werden nun auch in Leichtbaulösungen für die Drohnenindustrie angeboten. Auf der Messe Chinaplas im chinesischen Haizhu hat der in Uerdingen ansässige Unternehmensbereich High Performance Materials (HPM) unter anderem eine Reihe von Produkten für diesen Bereich präsentiert – darunter ein Drohnenpropeller aus kurzglasfaserverstärktem Durethan. Der Spezialchemie-Konzern schöpft dabei aus seinen Erfahrungen im Leichtbau-Geschäft für den Automobilsektor.

Je leichter, desto besser – denn die eine Herausforderung für die Drohnen-Hersteller sei die begrenzte Flugzeit. Verbessert werden könne sie nicht nur durch mehr Batteriekapazität oder neue Energiequellen, sondern eben auch durch einen geringeren Stromverbrauch, wenn das Gewicht verringert werde, heißt es aus dem Unternehmen Lanxess. Gleichzeitig würden so Vibration und Geräusche reduziert. Auch Interferenzen mit Funksignalen, wie sie möglich sind, wenn Metall verwendet werde, seien geringer.

Der Werkstoff Durethan aus ihrem Hause sei gegen Alterung durch UV-Strahlen geschützt. Er könne für Drohnenflügel, -propeller, -körper und -fahrwerke verwendet werden. Unbemannte Fluggeräte, allgemeinhin Drohnen genannt, haben in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung genommen. Ob als Spielzeug für Kinder und Erwachsene oder in Spitzenqualität als Unterstützung beispielsweise bei Rettungseinsätzen, in der Landwirtschaft, in der Vermessungstechnik oder Luftfotografie. Das Marktforschungsinstitut Gartner schätzt, dass 2017 weltweit etwa drei Millionen Stück verkauft wurden – knapp 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch für die kommenden Jahre schätzt Gartner Drohnen als eine der am stärksten wachsenden Sparten der Unterhaltungselektronik ein. In Deutschland sind nach Schätzungen der Deutschen Flugsicherung im vergangenen Jahr etwa 600 000 Geräte verkauft worden – Tendenz steigend. Die bundesweit tätige Unternehmensberatung von Pricewaterhouse Coopers (PwC) geht von einem globalen Markt von fast 130 Milliarden US-Dollar für drohnen-basierte Leistungen aus, beispielsweise in den Bereichen Infrastruktur, Transport oder im Sicherheitsbereich.

Leichtbaumaterialen von Lanxess kommen zum Beispiel in Elektrik-, Elektronikanwendungen, in Ladeeinrichtungen, Batterielösungen, Sensoren für automatisches Fahren, in Motorgehäusen sowie in der Infrastruktur der E-Mobilität, zum B+Beispiel bei Ladestationen, zum Einsatz.