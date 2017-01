ILLUSTRATION - Die Statue der Justizia ist am 25.01.2011 im Amtsgericht in Hannover zu sehen. Versicherungen müssen einheitliche Tarife für Frauen und Männer anbieten. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschieden. Zwar ist die Gleichbehandlung von Männern und Frauen ein Grundsatz des EU-Rechts, doch bislang gibt es bei Versicherungen Ausnahmeklauseln dafür. Wegen der höheren statistischen Lebenserwartung zahlen Frauen zum Beispiel höhere Beiträge für private Rentenversicherungen. Die Richter setzten nun eine Frist für das Auslaufen dieser Regeln. Foto: Peter Steffen dpa (zu dpa 0295 vom 01.03.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++