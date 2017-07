Krefeld. Zwei mutmaßliche Drogendealer hat die Polizei am Mittwoch in einer Gaststätte in Krefeld festgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung hatten den Zugriff angebahnt.

Laut Polizeibericht hatten am Morgen Beamte die Gaststätte an der St.-Anton-Straße durchsucht. Sie stellten Kokain, Bargeld und Handys sicher. Außerdem fanden die Polizisten drei hochwertige Fahrräder, die als gestohlen gemeldet worden waren. Anhand der Rahmennummern konnten die rechtmäßigen Besitzer ermittelt werden.

Bei den beiden festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 22-jährige Männer aus Albanien. Einer wohnt in Krefeld. Der Haftrichter ordnete am Donnerstagmittag seine Untersuchungshaft an. Gegen den anderen besteht zudem der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Der Haftrichter ordnete Abschiebehaft an. Die Polizei ermittelt gegen die Festgenommenen und den Inhaber der Gaststätte wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.