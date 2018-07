Das Rheinland insgesamt hat 2017 mit 28,5 Millionen Übernachtungen mehr als die Hälfte aller gewerblichen Übernachtungen Nordrhein-Westfalens generiert und damit ein Rekordergebnis erzielt. Insgesamt gab es eine Million Übernachtungen mehr als im Vorjahr. Von 2012 bis 2017 stieg demnach der Anteil am Gesamtmarkt NRW von 54 auf 55,3 Prozent. Auch der Kapazitätsausbau entwickelt sich positiv: Stagnierten die Werte 2015 und waren 2016 sogar rückläufig, so kam es 2017 zu einem dynamischen Zuwachs von 4000 Schlafgelegenheiten.

Alle acht touristischen Regionen des Rheinlands verbuchten 2017 eine positive Übernachtungsbilanz gegenüber 2012. Das Übernachtungsplus für 2017 lag mit 4,3 Prozent wieder oberhalb des Landes- und Bundesdurchschnitts. Die Nachfrage wurde beeinflusst von Entwicklungen auf internationaler Ebene, aber auch vom MICE-Markt (Kongresse, Veranstaltungen, Tagungen) mit herausragenden Veranstaltungen, wie etwa der Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Auch der Incoming-Tourismus (Reisende aus dem Ausland) ist im Rheinland weiterhin von großer Bedeutung: Kommen in Deutschland etwa 18 Prozent der Gäste aus dem Ausland, so sind es im Rheinland 27 Prozent, in den großen Rheinlandstädten sogar bis zu 40 Prozent. Das Gastgewerbe kam im Rheinland auf 106 513 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (plus 14,3 Prozent seit 2014) und 110 958 geringfügig Beschäftigte (plus 3,9 Prozent seit 2014).

Die IHK-Initiative Rheinland wünscht sich von Politik und Landesregierung, den eingeschlagenen Weg des Bürokratieabbaus weiterzugehen. „Die Entfesselungspakete sind ein wichtiger erster Schritt zur Entbürokratisierung des Gastgewerbes und der Wirtschaft im Allgemeinen“, erklärt Steinmetz. „Dennoch steht die Branche mit Blick auf die Themen Digitalisierung, Unternehmensnachfolge und Fachkräftemangel vor weiteren Herausforderungen.“

Das Tourismusbarometer Rheinland ist abrufbar unter:

mittlerer-niederrhein.ihk.de/17127