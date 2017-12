Krefeld. Schon wieder brennt eine Schule in Krefeld. Schon am Freitag und Samstag rückte die Feuerwehr zu Bränden in der Kurt-Tucholksy-Gesamtschule aus. Am späten Dienstagabend hat es nun in der Freiherr-vom-Stein Realschule an der Von-Kettler-Straße gebrannt. Das teilte die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch mit.

Als die Feuerwehr gegen Mitternacht an der Schule eintraf, drang dichter Rauch aus der Turnhalle der Schule. Die Einsatzkräfte betraten mit Atemschutzgeräten die Halle, in der Sportmatten und andere Geräte brannten. Nachdem das Feuer gelöscht war, musste die Halle noch umfassend gelüftet werden.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Turnhalle ist bis auf weiteres nicht nutzbar. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zu den Bränden an der Kurt-Tucholksy-Gesamtschule besteht, ist nicht klar. red