Marian Amend ist erster Vorsitzender des Imkervereins Krefeld und engagiert sich für den Erhalt der Artenvielfalt.

Seinen Honig nennt Marian Amend „Bloody Honey“, blutiger Honig. Passend zum Standort der Bienenstöcke auf dem Gelände des ehemaligen Krefelder Schlachthofs. Lustige Idee. Auf den ersten Blick. Doch vor dem ernsten Hintergrund des drastischen Insektensterbens klingt es fast schon makaber. Vor allem bei den mehreren Dutzend Bienen, die um Amends Bienenstöcke auf dem Boden liegen. Tot oder ums Überleben kämpfend.

Naturschutzverbände schlagen schon lange Alarm. Immer mehr Insekten sind stark gefährdet. Einige Arten bereits ausgestorben. Sie alle sorgen für einen funktionierenden Kreislauf. Ein intaktes Ökosystem. Wissenschaftler belegten den drastischen Rückgang erstmals statistisch im Jahr 2017. Um fast 80 Prozent reduzierte sich die Population in den vergangenen 27 Jahren. Zugrunde lagen die Zählungen und Beobachtungen des Entomologischen Vereins Krefeld.

Das Thema: Insektensterben

„Wenn wir jetzt nicht überlegt handeln, haben wir schon bald ein Problem mit Nahrungsmittelknappheit als logische Folge eines Insektensterbens“, prognostiziert Amend der erste Vorsitzende des Imkervereins Krefeld. Er will sich engagieren. „Die Nahrungskette wird durch Bestäubung der Pflanzen gewährleistet. Gibt es immer weniger Wildbienen und bestäubende Insekten, führt das zwangsläufig zu Verringerung der Erträge“, erläutert der 33-Jährige.

Dabei spielten Wildbienen die größte Rolle. Von 560 Arten sei lediglich eine die Honigbiene - im Grunde ein Haustier, dass vom Menschen gepflegt werde. „52,4 Prozent der in Deutschland lebenden Wildbienenarten sind stark gefährdet oder ausgestorben,“ so Amend. Er hebt seine Augenbrauen so, als könne er die Zahl selbst kaum fassen. „Einzelne Berichte weisen darauf hin, dass die Bestäubung gerade in 50 Prozent der Flächen zusammenbricht.“

Das decke sich mit den Erfahrungen des Krefelder Imkervereins. „Selbst unsere Völker verhungern teilweise mitten im Sommer, wenn wir diese nach dem Abblühen, in der Nähe von Monokulturen stehen lassen“, so Amend. 70 Kleinimker mit insgesamt 265 Bienenvölkern gibt es in Krefeld.

Warum es einigen seiner Bienen momentan schlecht geht, muss der studierte Sozialwissenschaftler noch herausfinden. An zu wenig Futter wird es aber wohl kaum liegen. In der Stadt finden Bienen mittlerweile deutlich mehr Nahrungsquellen, etwa auf Friedhöfen, in Vorgärten und Parks, als im ländlichen Raum. Das zeigt sich auch am Ertrag. „In der Stadt bringt ein Bienenvolk gut 15 Kilogramm Honig ins Glas, auf dem Land sind es nur etwa zehn.“