Am frühen Sonntagmorgen ist es zunächst in der Diskothek Königsburg an der Königstraße und daraufhin am nahegelengen Max-Petermann-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrere Personen gekommen.

Krefeld. Am frühen Sonntagmorgen ist es zunächst in der Diskothek Königsburg an der Königstraße und später am Max-Petermann-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren Personen gekommen. Dabei wurden mindestens drei Personen nach Angaben der Feuerwehr verletzt. Drei Beteiligte wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die Polizei machte zwei Männer aus Krefeld und Tönisvorst (22 und 24 Jahre alt) sowie zwei Personen aus Mönchengladbach (29/29) für die Auseinandersetzung verantwortlich.

Um kurz nach Mitternacht wurde die Polizei vom Sicherheitsdienst der Diskothek über eine Schlägerei innerhalb des Clubs informiert. Bereits während der Befragung der zwei Geschädigten hielt sich auf dem Vorplatz der Disko eine Gruppe von etwa einhundert Personen auf. Als die Geschädigten mit einem Fahrzeug wegfahren wollten, wurden sie auf dieser Menschenmenge heraus angegriffen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde die Seitenscheibe des Fahrzeugs zerstört. Da die Situation vor Ort zu eskalieren drohte, wurden Einsatzkräfte aus Nachbarbehörden angefordert.

Eine Gruppe von etwa zwanzig Personen soll die Beamten beleidigt und beschimpft haben. Gegen 1 Uhr war der Einsatz beendet. Es wurden insgesamt vier Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung gefertigt. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung konnten die Beamten am Sonntag keine Angaben machen. Waffen sollen nicht zum Einsatz gekommen sein. hoss