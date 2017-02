Krefeld. Am Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr beobachteten Nachbarn einen Taschenlampenschein in einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Erkelenzer Straße.



Kurz darauf kletterten zwei Personen aus einem Fenster und flüchteten mit einer dritten Person in Richtung Kimplerstraße. Aufgrund der Dunkelheit konnten die Täter nicht näher beschrieben werden. Sie waren jedoch alle drei dunkel gekleidet und ca. 175cm groß.



Tatsächlich hatten die unbekannten Täter in der Zeit von 18:30 Uhr bis 3 Uhr ein Kinderzimmerfenster der Wohnung aufgehebelt und anschließend alle Schränke geöffnet und durchwühlt. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und Spardosen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.