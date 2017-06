In einem Kiosk in Krefeld kommt es zu einem Streit. 25 Minuten später werden ein 48-Jähriger und sein 29-Jähriger Sohn brutal angegriffen.

Krefeld. Drei Männer haben einen Vater und seinen Sohn vor einem Kiosk in Krefeld angegriffen, beraubt und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist es am Donnerstagabend in den Geschäftsräumen an der Gladbacher Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten gekommen.

Nach dem Streit (gegen 20.45 Uhr) entfernten sich die drei Männer, Vater und Sohn (48 und 29 Jahre alt) verblieben am Kiosk. Circa 25 Minuten später kam die Männergruppe laut Polizeiangaben mit einem weißen Kleintransporter zurück. Sie sollen unvermittelt auf die beiden Krefelder eingeschlagen haben. Als sie zu Boden fielen, sollen die Täter sie getreten und das Smartphone des 29-Jährigen gestohlen haben.

Anschließend seien sie mit ihrem Auto in Richtung Buchenstraße gefahren. Ein Zeuge informierte die Polizei. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Laut Polizeiangaben sollen die drei Männer polnisch gesprochen haben. Ein Tatverdächtiger sei circa 1,75 Meter groß und 30 bis 32 Jahre alt gewesen. Er habe kurze dunkelbraune Haare gehabt und sei sportlich bekleidet gewesen. Ein zweiter Tatverdächtiger soll circa 1,80 Meter groß und circa 38 Jahre alt gewesen sein. Der dritte Mann sei circa 1,85 Meter groß und 35 bis 40 Jahre alt gewesen. Er habe eine blaue Jeans und ein blaues Hemd getragen. Bei dem Kleintransporter soll es sich um einen weißen Renault Traffic mit polnischem Kennzeichen handeln.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.