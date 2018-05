Bei einem Überfall im Stadtwald sind mehrere junge Männer verletzt worden. Die Angreifer waren Gleichaltrige. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag.

Krefeld. Bei einem Überfall im Stadtwald sind mehrere junge Männer verletzt worden. Die Angreifer waren Gleichaltrige. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag.

Wie die Polizei mitteilte, hatten drei Freunde aus Krefeld (18, 18, 19) auf einer Bank im Stadtwald gesessen. Sie unterhielten sich und hörten Musik, als sich gegen 1.30 Uhr vier oder fünf Männer näherten und sie nach Zigaretten fragten. Die Drei verneinten, es kam zum, zunächst verbalen, Streit. Wenig später schubste ein Angreifer einen Mann von der Bank. Zeitgleich wurde ein anderes Opfer gezielt von den anderen getrennt und mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Der junge Mann wurde verletzt, seine Brille beschädigt.

Es gelang dern Opfern zu fliehen, sie ließen aber einen Rucksack mit Bargeld, Ausweis und Handy zurück. Sie informierten die Polizei, die zwei Tatverdächtige in der Nähe antreffen und vorläufig festnehmen konnte. Die Staatsanwaltschaft Krefeld ordnete am Samstag ihre Enltassung an. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.