Freddy, Frida und Frederike brauchen Platz und sollen am besten zusammen vermittelt werden.

Inrath. Freddy lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Wer glaubt ein Frettchen anzutreffen, das schreckhaft und nervös ist, der irrt. Freddy gibt sich neugierig und extrem zutraulich. „Er ist ganz handzahm und lässt sich prima streicheln und die anderen beiden auch“, sagt Tierpflegerin Andrea Baden.

Während alle drei Tiere auf ihr herumklettern, ist sie ganz begeistert von den putzigen Wesen. „Frettchen brauchen Platz, am besten ein separates Zimmer oder ein weitläufiges Gehege, das so groß wie möglich sein sollte“, so Baden. Schließlich sind Frettchen aktiv, abenteuerlustig, bewegungsfreudig und wollen immer etwas Neues entdecken.

Frettchen sind übrigens äußerst soziale Tiere und dürfen nicht einzeln gehalten werden. Deshalb soll Freddy mit Frida und Frederike zusammen vermittelt werden. Im Tierheim hat Freddy seine Freundinnen ständig um sich – übrigens ist Freddy kastriert, damit das Rudel nicht größer wird. Alle Tiere werden auf etwa zwei Jahre geschätzt.

Andrea Baden, Tierpflegerin

Frettchen brauchen zwingend Artgenossen zum Glücklichsein. Alle klettern gerne und lieben Höhlen, Schaukeln und Kratz-Säulen. Die Frettchen kamen allesamt als Fundtiere ins Krefelder Tierheim. Jetzt sucht das Tierheim für die Gruppe ein neues Zuhause. „Am liebsten sind uns Tierfreunde, die bereits schon Frettchen gehalten haben und sich mit der nötigen artgerechten Haltung auskennen“, sagt Andrea Baden. Das zukünftige Gehege sollte abwechslungsreich sein, der Speiseplan ist ebenfalls vielfältig: Hochwertiges Katzenfutter aber auch Frettchenfutter sind geeignet. Geflügel, Rind, Innereien, aber auch Mäuse, Wachteln und Küken frisst ein Frettchen.

Ab dem Frühjahr wäre auch eine Außenhaltung möglich

Möglich wäre ab Frühjahr auch eine Außenhaltung. Dann könnten sich Freddy, Frida und Frederike auch an die Außentemperaturen langsam gewöhnen. In diesem Fall muss aber das Gehege für die Wintermonate mit Isolationen oder Wärme präpariert werden. Gruppenhaltung sollte immer Voraussetzung sein.

Wer sich für Freddy und seine Freundinnen interessiert, sollte sich im Tierheim Krefeld melden. Kontakt: Tierheim Krefeld, Flünnertzdyk 190, Telefon 562137. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter:

tierheim-krefeld.de