Aktion überrascht Menschen, die eine harte Zeit hinter sich haben. Über die „Belohnung“ freuen sich die Gewinner.

Unter dem Motto „Wunschmomente werden wahr!“ hat das Wunschmomente-Team am 2. Adventssonntag wieder ein Leuchten in die Augen von drei Gewinnern gezaubert: Agnes Pulit, Sigrun Winkler und Anna Harzheim.

Die Familie Pulit hat ein turbulentes Jahr hinter sich, das von zwei schlimmen Unfällen geprägt gewesen ist. So mussten sich beide Kinder jeweils Not-Operationen unterziehen. Deshalb darf sich die Familie nun über eine Osmanische Tafel in der Café Passage in Uerdingen freuen. Das selbe Geschenk erwartet Sigrun Winkler. Ihr Ehemann hatte sich an das Wunschmomente-Team gewendet. Seine Frau arbeitet seit Jahren mit viel Leidenschaft in der Betreuung einer Krefelder Grundschule und gilt für viele Kinder dort als „Fels in der Brandung“.

In ihrer täglichen Arbeit mit den Kindern stellt sie immer wieder fest, dass das Bedürfnis der Kinder, Zeit mit Ihren Großeltern und Eltern zu verbringen, immens wichtig ist. Das Wunschmomente-Konzept entspricht ihrer Meinung nach genau dem, was die Kinder in der heutigen Zeit brauchen.

Zu guter Letzt darf sich Anne Harzheim über drei Eintrittskarten für die Premiere „Weihnachten on Ice“ freuen. Bei einer Routineuntersuchung wurde bei ihr im Alter von 34 Jahren Darmkrebs festgestellt. Die Sorge um ihren dreijährigen Sohn und der Wunsch ihn aufwachsen zu sehen, haben ab dem Zeitpunkt ihre Gedanken beherrscht. Dank vieler lieber Freunde und einer tollen Familie hat die Familie Harzheim diese schwere Zeit überstanden. Nun kehrt der Alltag wieder ein.

Wer jemanden für „Wunschmomente werden wahr“ anmelden möchte, kann einfach das Kontaktformular auf dem Weihnachtsmarkt-Stand der WZ (Bude acht) ausfüllen und dort in den Wunschmomente-Briefkasten werfen oder eine E-Mail an info@kindergutscheinbuch.de mit ein paar Zeilen zur Begründung schicken. Red