Krefeld. Am Mittwoch hat die Polizei drei Einbrüche in der Innenstadt und im Stadtteil Inrath / Kliedbruch registriert. In allen Fällen gelangten die Einbrecher im Zeitraum von 8:30 Uhr bis 14 Uhr auf unbekannte Weise in Mehrfamilienhäuser an der Nordstraße, Hammerschmidtstraße und am Bönnersdyk.

Am Bönnersdyk hebelten sie eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Anschließend entkamen sie unerkannt mit der Beute.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.