Krefeld. Nach einem Streit um ein Taxi in der Nacht zum Sonntag wurde ein Krefelder (48) angegriffen. Die drei Täter schlugen und traten ihr Opfer krankenhausreif.

Nach Angaben der Polizei wollte der 48-Jährige gegen 1.55 Uhr in ein Taxi am Hauptbahnhof steigen, als sich eine Gruppe vor ihn drängelte. Drei Männer und zwei Frauen stiegen also in das Auto. Als der Krefelder die Fünf auf ihr Verhalten ansprechen wollte, stiegen die Männer aus und griffen ihn an, so die Beamten.

Die drei Männer schlugen auf den 48-Jährigen ein, sodass er zu Boden fiel. Auch dann sollen sie weiter auf den Mann eingetreten haben. Schwer verletzt musste er schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Zeuge hatte die Schlägerei beobachtet und konnte die Einsatzkräfte zu den Tatverdächtigen (19, 18 und 18 Jahre alt) führen, die sich in ein Restaurant geflüchtet hatten. Einer der Täter sei der Polizei bereits wegen Diebstahl- und Gewaltdelikten bekannt. Auf die Angreifer wartet nun ein Strafverfahren. red