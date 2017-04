Damit ist der Europapark B laut Wirtschaftsförderung „ausverkauft“.

Krefeld. „Dräger bleibt dauerhaft in Krefeld“, über diese Nachricht freute man sich bei der Wirtschaftsförderung (WFG) Krefeld. Die Drägerwerk AG, international führendes Unternehmen auf den Gebieten der Medizin-, Sicherheits- und Tauchtechnik, hat von der zur WFG gehörenden Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK) ein 20 000 Quadratmeter großes Areal im Europapark Fichtenhain B gekauft.

Das börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in Lübeck und weltweit fast 13 000 Mitarbeitern war in Krefeld bislang Mieter im Gewerbepark an der Kimplerstraße. Die Räumlichkeiten dort wurden angesichts von rund 300 Beschäftigten nun aber zu klein. Einige Monate suchte man nach einem neuen Standort und entschied sich nun für eine Investition in unmittelbarer Nähe des bisherigen Domizils. Im Europark Fichtenhain wird Dräger in direkter Nachbarschaft zum künftigen Nutzfahrzeugzentrum von Mercedes Herbrand den neuen Standort errichten.

Der Kaufvertrag wurde am Hauptsitz des fast 130 Jahre alten Unternehmens in Lübeck unterzeichnet. „Für einen solchen Grundstücksverkauf und die langfristige Standortsicherung eines so wichtigen Unternehmens haben wir gern die mehrstündige Anreise in Kauf genommen“, sagt WFG-Chef Eckart Preen über den Vermarktungserfolg und den Erhalt der Arbeitsplätze. Der Europapark Fichtenhain B ist nun „ausverkauft“. Preen spricht von einer „Erfolgsserie“ der WFG in der Grundstücksvermarktung. Im vergangenen Jahr waren insgesamt rund 72 000 Quadratmeter Gewerbefläche von der GGK veräußert worden. Ein „Rekordergebnis“, wie Preen sagt. ok