Der 15-jährige Hülser mit Down-Syndrom tritt am Samstag zum zehnten Mal beim Down-Sportlerfest an.

Krefeld. Dieses breite Zahnspangen-Grinsen. Felix’ Lachen ist ansteckend, und er lacht viel an diesem Tag. Gründe dazu gibt es genug. Wenn er so wie jetzt mit seiner jüngeren Schwester Hannah im Garten tobt, ist die Welt in Ordnung. Sowieso.

Dass Felix alleine Fahrradfahren, Fußball- und Tennisspielen „und unglaublich gut schwimmen“ kann, wie Mutter Claudia Odendahl stolz erzählt, das ist für seine Familie nicht selbstverständlich. Vor 15 Jahren kam er mit Trisomie 21 zur Welt. Am Samstag tritt der Schüler aus Hüls mit 600 anderen Menschen mit Down-Syndrom beim Deutschen Down-Sportlerfestival in Frankfurt an. Stolz zeigt er auf die goldenen Medaillen der vergangenen neun Jahre, die sauber aufgereiht, eine neben der anderen, vor ihm auf dem Tisch liegen. Beim 100-Meter-Lauf in seiner Altersklasse wird er Erster, natürlich, für Felix besteht überhaupt kein Zweifel daran. Und wenn nicht? Auch kein Problem. „Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde und eine Medaille – und ist darüber glücklich“, sagt Claudia Odendahl. Sportliche Verbissenheit? Gibt es beim Down-Sportlerfestival nicht. „Dafür berührt es mich jedes Mal unglaublich, welche Freude die vielen Menschen zwischen vier und 50 Jahren mit Down-Syndrom bei diesem Fest haben.“

Dass Felix behindert ist, erfahren die Eltern erst nach der Geburt

Als der Arzt den jungen Eltern vor 15 Jahren im Kreißsaal sagt, dass sie ein behindertes Kind haben, „da sind wir in ein tiefes Loch gefallen“, erzählt Claudia Odendahl. „Es stand während der Schwangerschaft gar nicht zur Diskussion, dass wir ein Baby mit Down-Syndrom bekommen.“ Noch ein Jahr später habe sie Alpträume davon gehabt, wie der Arzt sie und ihren Mann kurz nach der Entbindung fragte: „Haben Sie Ihrem Sohn denn nicht mal ins Gesicht geguckt?“ „So etwas vergisst man nie.“ Erst in der Nacht nach Felix’ Geburt habe sie sich getraut, ihren Sohn zum ersten Mal anzusehen. Und festgestellt: „Es ist alles in Ordnung, mein Baby ist gut – so, wie es ist.“

„Er kann es nicht – das gibt es für mich nicht. Felix lernt in kleinen Schritten, aber er lernt.“

Claudia Odendahl, Felix’ Mutter

Als Felix noch klein ist, treten Claudia und Ralph Odendahl dem Morbus-Down-Verein-Krefeld bei. Dort treffen sie auf Familien, denen es ähnlich geht wie ihnen; lernen, welche Bereicherung ein Kind mit Handicap für das Leben sein kann. Sie spielen mit ihrem Sohn Fußball, sie bringen ihm Schwimmen und Radfahren bei. „Wir sind eine sehr sportliche Familie. Und alles, was er lernt, das gibt uns Freiheiten“, sagt Claudia Odendahl. „Er kann es nicht – das gibt es für mich nicht. Felix lernt in kleinen Schritten, aber er lernt.“