Bei der WZ-Podiumsdiskussion am Dienstag geht’s um Lärm, Nahversorgung und Verkehrssicherheit an der Untergath.

Oppum und Linn: Das sind zusammengerechnet 20 000 Einwohner auf sechs Quadratkilometern Krefeld, die schon von ihrer Größe kaum unterschiedlicher sein könnten. Da ist das kleine mittelalterliche Linn mit der Burg, malerischen Altstadtgässchen, das den Besucher immer auch etwas an Urlaub erinnert. Wäre da nicht der Lärm: Die Einflugschneise des Düsseldorfer Flughafens, der Eiserne Rhein und schließlich auch die Autobahn 57 gehen vielen Linnern als Lärmquellen auf die Nerven.

Oppum und Linn: Zwei Stadtteile mit Potenzial

Und dann ist da Oppum – ein Stadtteil, den 13 000 Krefelder ihr Zuhause nennen. Die meisten davon mit Stolz. So wie die Mitglieder des Bürgervereins Oppum mit ihrem neuen Vorsitzenden Frank Wübbeling an der Spitze. Tatsächlich scheint Oppum aus so etwas wie einem Dornröschenschlaf zu erwachen: Mit dem Bahnhof geht es voran, auch die Aufzüge funktionieren – endlich! Im einstigen Problemviertel an der Herbertzstraße baut die Wohnstätte nach Gartenstädter Vorbild, am Festplatz soll, so zentral es eben geht, ein Supermarkt entstehen. Es geht voran.

Krefeld

hautnah

Oppum und Linn: Beide Stadtteile haben Potenzial – über das wir mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, bei der nächsten WZ-Podiumsdiskussion am kommenden Dienstag, 28. November, ab 18.30 Uhr im Rahmen von „Krefeld hautnah“ sprechen wollen. Im „Linn’sche Huus“ an der Rheinbabenstraße in Linn geht es um den sechsspurigen Ausbau der A 57, der bei vielen nicht nur wegen des Lärmpegels, sondern auch unter Naturschutzaspekten die Alarmglocken schrillen lässt. Wir wollen mit Ihnen über die Nahversorgungs-Situation diskutieren, die vor allem die Bewohner der Heinrich-Klausmann-Siedlung nach eigenen Angaben vor logistische Herausforderungen stellt, und über die Verkehrssituation an der Kreuzung von Untergath und Hauptstraße, wo sich seit Wochen Widerstand gegen die von der Stadt geplante Werbetafel formiert.

Michael Passon, Redaktionsleiter der WZ Krefeld, und Redakteurin Christiane Dase sprechen mit Michael Kaufmann von Straßen NRW, Hansjürgen Tacken, Bezirksvorsteher für Oppum und Linn, mit Naturschützerin und Bundesverdienstkreuzträgerin Rebekka Eckelboom, Andre Haack von der IHK und dem Bürgervereinsvorsitzende Frank Wübbeling über Themen, die die Menschen in beiden Stadtteilen bewegen. Diskutieren Sie mit!