Der Donnerstagabend konnte nicht alle Fragen zum Kesselhaus-Projekt beantworten. Die kontroverse Debatte zeugt von Interesse.

Krefeld. Mit Spannung und Neugier verfolgten am Donnerstagabend 300 Bürger die Präsentation des Kesselhauses als mögliche neue Veranstaltungshalle Krefelds im Business Park Mies van der Rohe an der Girmesgath. Nicht zuletzt hatte ein politischer Streit in den letzten Tagen das ohnehin spannende Thema noch angeheizt. Schließlich geht es nicht nur um eine neue Spielstätte für die Stadt, sondern auch um die Zukunft des Seidenweberhauses und um sehr viel Geld. So standen bei der anschließenden Diskussion vor allem Fragen zu Kosten und Finanzierung im Blickpunkt.

Soviel vorab: Eine große Mehrheit der Anwesenden war von dem Siegerkonzept des Wettbewerbs aus sieben Architekturbüros begeistert – von der multifunktionalen Nutzung von bis zu sieben parallel möglichen Veranstaltungen über die Architektur im Bauhausstil von Mies van der Rohe bis zu dem stimmungsvollen Ambiente außerhalb und innerhalb der verschiedenen Ebenen des Kesselhauses. Das liegt daran, dass das renommierte Architekturbüro Heinrich Böll aus Essen unter anderem mit der Zeche Zollverein und der Alten Samtweberei in Krefeld erfolgreich historische Bauwerke in Szene gesetzt hat. Als weiteren Grund nennt Eigentümer Wolf-Reinhard Leendertz, dass man sich an visionären Projekten wie dem E-Werk in Köln orientiert hat, das beim Kesselhaus Pate stand.

Aufmerksam, kritisch, größtenteils begeistert: Die Halle bei der Präsentation war proppenvoll.

Eine Kernfrage aus dem Zuhörerkreis, ob eine Entscheidung für das prämierte Kesselhaus-Konzept das Aus für das Seidenweberhaus (SWH) bedeutet, konnte Leendertz mangels Zuständigkeit nicht beantworten. Das obliegt dem Stadtrat. Allerdings legt die Finanzierungsrechnung nah, dass der Stadt kaum eine andere Wahl als die Schließung des SWH als Veranstaltungsstätte bleibt, weil dadurch jährlich eine bis drei Millionen Euro eingespart werden könnten. Leendertz: „Die alte Stadthalle ist tot, ein Auslaufmodell. Eine Neuauflage wäre ein Fiasko.“ Das gelte unabhängig von Krefeld für alle traditionellen Spielstätten. Das heutige Event-Publikum se Leendertzi nur mit Spielstätten anzulocken, die sich Ambiente und Location auf die Fahnen geschrieben haben.

„Die alte Stadthalle ist tot, ein Auslaufmodell. Eine Neuauflage wäre ein Fiasko.“

Wolf-Reinhard Leendertz

Eine Frage, die die Bürger wie auch die Politiker aller Parteien interessierte, war die nach den Kosten für die Stadt. Auf 32 Millionen Euro ist das Projekt veranschlagt. Für die Finanzierung müssen Investoren und Banken gefunden werden. Als Mieter und Betreiber setzt Leendertz auf die Stadt. Sie müsste 20 Jahre lang jährlich 1,67 Millionen Euro Miete zahlen, rechnet er vor. Das rechne sich bereits bei 253 Veranstaltungen im Jahr, was bei sieben Spielstättenvarianten noch niedrig kalkuliert sei. Als Betreibergesellschaft würde sich die städtische Seidenweberhaus GmbH anbieten.