Die lebensgroßen Urwesen, ob T-Rex oder Flugsaurier, kommen am 24. August.

Krefeld. Lange scharfe Zähne, ihre Jagdfähigkeit sowie schiere Größe, zeichnen Dinosaurier zumeist aus. Egal ob große Arten wie der T-Rex oder auch kleinere Flugsaurier Arten. Alle verbindet die Faszination, die diese Uhrzeitjäger umgibt. Und passend zur Ausstrahlung von Jurassic World: Das gefallene Königreich am 24. August im Open-Air Kino, kommen die Dinos mit einer großen Show nach Krefeld.

Der bekannte Schausteller Sergio Neigert, kommt mit seiner lebendigen Dinosaurier Show ab 17 Uhr auf das Gelände der Rennbahn. Angelehnt an das filmische Vorbild „Jurassic Park“, sollen die Besucher auch hier die Welt der Dinosaurier kennenlernen. Ein Schauspieler, führt die Besucher durch das Areal, welches die Erde zur Zeit der Uhrzeitechsen abbildet. So werden in der etwa 100 minütigen Vorführung lebensgroße Dinosaurier präsentiert, die durch reales Aussehen und echte Bewegungen die Besucher begeistern sollen.

Ziel ist es, ein authentisches

Erlebnis zu schaffen

Doch auch die Vermittlung von Informationen und Fachwissen über die Dinosaurier und ihre Lebensweise, Zeitalter, Arten und Gewohnheiten, stehen im Vordergrund. Alle Informationen und Fakten, sollen durch Forscher und Paläontologen bestätigt sein, um die Seriosität der Vorstellung zu unterstreichen. Die Dinosaurier Modelle sollen anfassbar sein, dementsprechend noch ein besseres Gefühl für das Erscheinungsbild der Uhrzeittiere geben. Es stehe der Realismus im Vordergrund, um ein authentisches Erlebnis zu schaffen, Action mit Wissen passend zu verbinden. Besonders für Familien, sei die Führung eine Attraktion, da die Kinder spielerisch etwas über die Welt der Dinosaurier und die Tiere selbst lernen würden. Erfinder Sergio Neigert, sei von Dinosauriern begeistert gewesen, habe neben seiner Spinnen- und Insektenshow auch diese geschaffen. Ziel sei es, jedem das besondere Erlebnis der Dinosaurier, informativ dar zu bieten und widerzuspiegeln. Außerdem sei die Führung für die kleinen Dinosaurier-Fans ein Muss, welche Jurassic World am Abend nicht mehr sehen dürfen. Ein ganzer Abend im Zeichen der Dinosaurier.