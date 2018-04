Der 60-Jährige wurde nach 36 Jahren bei der Feuerwehr Krefeld feierlich verabschiedet.

Dietmar Meißner ist ein Kind des Ruhrgebiets. Und seine Herkunft will der Wahl-Hülser auch gar nicht verleugnen, auch nicht nach fast 36 Jahren bei der Krefelder Feuerwehr, als deren Chef er gestern im Foyer der Hauptwache feierlich verabschiedet wurde. „Glück auf“, wünschte er seinen nun ehemaligen Kollegen noch zum Schluss seiner Abschiedsrede für die kommenden Aufgaben.

„Es fällt schwer, ihn gehenzulassen. Einen, auf den man sich verlassen konnte.“

Frank Meyer, Oberbürgermeister

Meißner, in Wanne-Eickel geboren, in Gelsenkirchen aufgewachsen, stand zuletzt drei Jahre an der Spitze des Fachbereichs, davor war er zwei Jahrzehnte Stellvertreter von Josef Dohmen. Oberbürgermeister Frank Meyer beschlich die Wehmut in seiner Laudatio, in der er noch einmal an die Dienste des 60-Jährigen erinnerte: „Es fällt schwer, ihn gehenzulassen. Einen, auf den man sich verlassen konnte.“ Meißner hatte keinen klassischen Werdegang eines Feuerwehrchefs eingeschlagen. Aus einer Bergbau-Familie entsprungen, ließ er sich mit 15 Jahren zunächst zum Maurer ausbilden, später folgte ein Studium des Bauingenieur-Wesens. Als Quereinsteiger bewarb er sich bei der Krefelder Feuerwehr, begann im gehobenen Dienst als Einsatzleiter und Planer in der Einsatzvorbereitung und im Brandschutz. „Bei meiner Bewerbung wusste ich gar nicht, wo Krefeld liegt“, erzählt Meißner nicht frei von Selbstironie.

An seinen ersten Einsatz als Zugführer kann er sich noch gut erinnern. In einem Malergeschäft an der Ecke Uerdinger/Philadelphiastraße brannte ein Keller. Als er und sein Trupp von der nahegelegenen damaligen Zentrale an der Florastraße eintrafen, war der Sachschaden schon enorm, wie er heute erzählt. Das war 1985. Meißner schätzt den Beruf als Feuerwehrmann: „Es ist die große Vielfalt, die mich fasziniert hat, die breit gestreuten Aufgaben. Aber auch das Einsatzgeschehen – man weiß nie, was einen erwartet. Vor allem aber die Teamarbeit und das gegenseitige Vertrauen, der Respekt ist das, was mir sehr gefallen hat.“

Daneben hat den scheidenden Chef aber auch das Berufsethos der Löschmannschaften imponiert: „Dieser unbedingte Wille, den die Leute an den Tag gelegt haben, um den Einsatz zu meistern, hat mich beeindruckt. Es hieß immer: ,Geht nicht, gibt’s nicht.’“ Mit dem Tod ist Meißner auch konfrontiert worden, das ist wohl in diesem Berufsalltag mit dem steten Kampf gegen das Feuer und die Zeit nicht zu verhindern: „Schlimm ist es vor allem, wenn Kinder betroffen sind“, sagt er.