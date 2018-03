Die Eisenbahnüberführungen „Vorster Straße“ und „Nierskanal“ zwischen Krefeld und Viersen werden erneuert. Die alten Brücken werden ausgebaut und erhalten bis zu den endgültigen neuen Überführungen sogenannte Hilfsbrücken.

Aufgrund dieser Arbeiten kommt es ab Freitag, 9. März, 11 Uhr, bis Montag, 12. März, 3 Uhr, zu folgenden Fahrplanänderungen und Ersatzverkehren:

RE 42: Die Züge dieser Linie werden zwischen Mönchengladbach und Krefeld-Uerdingen in beiden Richtungen ohne Halt umgeleitet. Die Züge fahren ab Mönchengladbach Hbf bereits 10 Minuten früher ab als gewohnt. Zwischen Mönchengladbach Hbf und Krefeld-Uerdingen verkehren in beiden Richtungen Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) mit den Halten in Viersen und Krefeld Hbf.

RB 33: Die Züge fallen zwischen Krefeld Hbf und Viersen / Mönchengladbach Hbf in beiden Richtungen aus. Als Ersatz verkehren Busse (SEV). In Duisburg Hbf fahren die Züge in Richtung Mönchengladbach bereits fünf Minuten früher ab als gewohnt.

Die Fahrplanänderungen gibt es unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“. Weitere Informationen beim kostenfreien BahnBau-Telefon unter 0800 5 99 66 55.