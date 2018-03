Ob Heilsarmeesoldatin, Leiterin eines Theaters, Bürgermeisterin oder Archäologin. Diese fünf Damen haben für Krefeld und seine Bürger Großes geleistet haben.

Es gab und gibt viele starke Frauen in Krefeld. Mütter, Künstlerinnen oder solche, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Ihre Leben wurden in dem Buch „Zeitgenossinnen – Frauengeschichten in Krefeld“ niedergeschrieben. Zum Weltfrauentag stellt die WZ daraus Gertrud Hermes, Inge Brand, Karin Meincke, Renate Pirling und Eva Staudacher vor.

Gertrud Hermes

Alleine der Name von „Schwester Getrud“ lässt bei vielen Krefeldern, die schon lange in der Stadt sind, schöne Erinnerungen wachwerden und zaubert sicherlich ein Lächeln auf ihr Gesicht. Die „Heilsarmeesoldatin“ nahm rund 50 Jahre am Krefelder „Nachtleben“ teil, indem sie heiter, entspannt und vergnügt Spenden sammelte – stets in Uniform. Als Gertrud Hermes starb, war die Betroffenheit groß. Ihre persönliche Geschichte war bemerkenswert: Sie war als Jüngstes von zehn Kindern geboren worden. Bei der Geburt starb ihre Mutter. Das Kind kam ins Heim, wurde aber von ihrer „zweiten Mutter“, wie sie sie nennt, aufgenommen. Mit 15 Jahren beginnt sie in einer Spinnerei zu arbeiten und trägt zum Familieneinkommen bei.

Mit der Verleihung des Stadtsiegels der Stadt 1986 und des Bundesverdienstkreuzes 1990 wurde ihre Tätigkeit als außerordentliche und außergewöhnliche Sammlerin für mildtätige und soziale Zwecke der Heilsarmee gewürdigt. Andere Auszeichnungen: Die Pappköpp verewigten sie in einer Figur. Und als die Westdeutsche Zeitung in einer Leserumfrage den bekanntesten Krefelder suchte, landete sie auf dem ersten Platz, noch vor dem damaligen Oberbürgermeister Dieter Pützhofen.

Inge Brand

Inge Brand ist die Gründerin und langjährige Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters Kresch. Die Schauspielerin kam mit ihrem Mann 1966 nach Krefeld. Der damalige Intendant Joachim Fontheim hatte sie geholt. „Es war eine sehr bekannte Zeit hier“, berichtet sie. „Der Neuenfels, Gottfried John, Elisabeth Trissenar, zu der Clique gehörte ich.“ Krefeld wird ein erfolgreicher Standort des Kinder- und Jugendtheaters. 1996 läuft das 12. Kinder- und Jugendtheater-Treffen in NRW hier.

Der damalige Bundespräsident Roman Herzog lädt Inge Brandt zum Neujahrsempfang ein. Er spricht ihr seine hohe Anerkennung für die Arbeit aus. „Wir standen für das alternative Theater“, sagte sie. „Die Leute, die sich nicht so sehr für das konventionellere Stadttheater interessierten und andere Formen suchten, kamen eben zu uns.“ Dieses Theater entstand durch die Bürger der Stadt. Und durch Inge Brand. Die frühere Intendantin entwickelte sich dann zu einer Weltreisenden. Sie frönt dabei ihrer Leidenschaft – der Fotografie. Brand hat fast die halbe Welt im Kasten: Fotos aus Libyen, Südindien, Iran, Syrien, Tannu Tuwa, Mongolei und China.