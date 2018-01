Zum elften Mal bieten die landesweiten Schul-Kino-Wochen ein Filmprogramm mit Bezügen zu Unterrichtsthemen sowie kostenlose pädagogische Begleitmaterialien an. Das Cinemaxx in Krefeld zeigt ab dem 25. Januar insgesamt acht Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme, die die Medienkompetenz von Schülern aller Schulformen und Altersstufen stärken. Ein Höhepunkt sind die Begegnungen mit Filmschaffenden. In ihrem Dokumentarfilm „Alles gut“ (ab siebte Klasse) begleitet die Regisseurin Pia Lenz zwei Flüchtlingskinder auf ihrem steinigen Weg der Integration in Deutschland. Im Anschluss an die Filmvorführungen am Freitag, 26. Januar, 9.30 Uhr und 12 Uhr, wird Pia Lenz von den Dreharbeiten des Films erzählen und die Fragen der Schülerinnen und Schüler beantworten.

Außerdem laufen unter anderem diese Filme in Krefeld: Der deutsche Animationsfilm „Die Häschenschule“ (ab erste Klasse). In der Kinderbuchverfilmung „Burg Schreckenstein“ (dritte bis siebte Klasse) kosten einige Schüler ihr Internatsleben mit Abenteuern und Streichen so richtig aus. In dem Dokumentarfilm „Nicht ohne uns!“ (ab neunte Klasse) geht es um Kinder von verschiedenen Kontinenten, die alle eine Gemeinsamkeit haben: Sie haben einen außergewöhnlichen Schulweg und große Zukunftspläne.

Der Kinder-Kinofilm „Amelie rennt“ (ab sechste Klasse) von Tobias Wiemann erzählt die Geschichte der kleinen Amelie, die sich auf eine abenteuerliche Reise in die Berge begibt. In seinem Dokumentarfilm „Immer noch eine unbequeme Wahrheit – Unsere Zeit läuft“ (ab achte Klasse) stellt sich Al Gore erneut den Fragen zum Thema Klimawandel und Umweltschutz.

In der dystopischen Romanverfilmung von Dave Eggers’ Bestseller „The Circle“ (ab achte Klasse) wird eine junge Frau, gespielt von Emma Watson, in die allumfassende Welt eines Internet-Unternehmens hineingezogen. Und in der deutschen Erfolgskomödie „Willkommen bei den Hartmanns“ (ab neunte Klasse) bricht Chaos im Haushalt einer Familie aus, als diese einen Flüchtling bei sich zu Hause aufnimmt.

Schulen können sich jetzt noch anmelden. Der ermäßigte Eintrittspreis für die Kinovorführungen beträgt 3,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt.

schulkinowochen.nrw.de