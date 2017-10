Das Gedächtnis des Stadtteils: Der Arbeitskreis Heimat des Bürgervereins Fischeln sortiert und durchforstet alte Schriftstücke.

Fischeln. Karl-Wilhelm Reiners und Michael Pingel sind die Jüngsten in der illustren Kellerrunde. Titel und Beruf spielen im Souterrain des Fischelner Rathauses keine Rolle. Hier hat der Arbeitskreis des Fischelner Bürgervereins sein Domizil, dessen Mitglieder das Interesse an Heimatgeschichte verbindet.

Durch den Hintereingang im Rathausgarten findet man sie. Im Flur dokumentieren Bilder historische Straßenansichten, im Schaukasten liegen alte Schriftstücke. Im Archivraum selbst sitzen neben Reiners und Pingel Manfred Adam, Werner Baaken und Wolfgang Müller am Tisch, auf dem neben Papieren, Büchern und Kisten ein Computer steht. Die Heimatfreunde pflegen ihre Bestandslisten seit einigen Jahren auch digital. Alle zwei Wochen treffen sie sich, immer dienstags. „In jeder geraden Woche“, sagt Reiners schmunzelnd. „Wenn die roten Tonnen draußen stehen“, sagt Müller. Aus dem Rhythmus zu kommen ist also schwer.

Krefeld

hautnah

Reiners und Pingel haben mit „Arbeitsbeginn“ vor eineinhalb Jahren eine besondere Aufgabe übernommen: Sie wollen die Geschichte der Fischelner Kneipen möglichst lückenlos darstellen. Dafür durchforsten sie Anzeigen in alten Zeitungen, Jubiläumshefte von Vereinen, Festschriften und Broschüren, in denen die örtlichen Gastronomen inseriert haben. „Wir sprechen auch alte Fischelner an, die sich noch an Kneipen und Wirte erinnern“, sagt Reiners.

Eine wertvolle Quelle und zugleich ein Schatz des Archivs: Fischelner Sonntagsblätter, die sorgsam gebunden und chronologisch sortiert im Schrank stehen.

„Wir lernen immer etwas Neues, wir können uns nicht dagegen wehren.“

Mitglieder des Arbeitskreises

Vorsichtig nimmt Michael Pingel ein nicht gebundenes Einzelexemplar in die Hand, vergilbt und ein wenig brüchig. Es ist ein Original vom 18. Februar 1894, 15. Jahrgang des „Blatt zur Belehrung, Erbauung und Unterhaltung“. „Uns fehlen die Jahrgänge aus Kriegszeiten“, sagt Manfred Adam über die Sammlung, über die selbst das Stadtarchiv nicht verfügt.

Bei den Recherchen stoßen die Heimatfreunde immer wieder auf eigene Familiengeschichte oder verlieren sich in Artikel wie den über den Bau des Hochhauses Königshof. Wenn es in dem Tempo weitergehe, brauchten sie für die Recherche zu ihrer Kneipen-Geschichte noch zwei Jahre, sagt das Duo.

Nicht um Kneipen, sondern um die Geschichte Fischelner Gehöfte kümmert sich Manfred Adam. Fast ein Privileg, denn Adam sei schließlich ein Zugezogener, ein „Okolierter“, wie es Wolfgang Müller ausdrückt. „Der kommt auch nicht voran“, ergänzt er lachend. Seit Dezember 2014 ist Adams am Ball.