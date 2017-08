Zahl der Delikte liegt im ersten Halbjahr 2017 bei 97 – das sind 32 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Krefeld. Die Diebstähle in und an den Krankenhäusern sind stark gestiegen. Waren es im ersten Halbjahr 2016 noch 65 Delikte, verzeichnet die Polizei im gleichen Zeitraum dieses Jahres bereits 97 Taten. Dabei langten die Langfinger in Büros und Diensträumen zu, klauten Fahrräder oder es kam zu Taschendiebstählen. „Die Diebe sind, was diese Vorfälle betrifft, nicht dreister geworden“, berichtet Daniel Uebber von der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Krefeld.

Anders sieht es in den Patientenzimmern aus. „Subjektiv haben wir den Eindruck, dass die Diebstähle hier dreister erfolgen“, erklärt Helios-Pressesprecherin Marina Dorsch.

Jeder kennt die Situation, dass fremde Menschen plötzlich die Tür des Zimmers öffnen, reingucken um zu sehen, ob der Raum leer und der Nachttisch mit Smartphone, Uhr oder Geldbörse belegt ist. „Was aus den Krankenzimmern entwendet wird, ist schwer zu klären, da die Geschädigten bei Vorfällen ihre Heimadresse angeben“, sagt Uebber.

Ein Vorfall sorgte hingegen für Furore: Im vergangenen Juli haben drei Frauen einen Dieb gestellt, der zuvor Gegenstände aus ihren Krankenzimmern im Helios-Klinikum entwendet hatte. Sie verfolgten den Mann, so dass Polizeibeamte den Tatverdächtigen im Ausgangsbereich der Klinik festnehmen konnten. Die Beamten fanden im Rucksack des Verdächtigen diverses Diebesgut (WZ berichtete).

Helios-Klinikum

Dorsch findet: „An den am Helios-Klinikum eingegangenen Diebstahl- und Verlustmeldungen lässt sich kein spürbarer Anstieg ablesen. Wie viele Vorfälle, beziehungsweise Delikte zusätzlich nur der Polizei gemeldet werden, können wir nicht evaluieren.“ Um solchen Vorfällen vorzubeugen, von denen neben Patienten auch Mitarbeiter und Stationen betroffen sind, würden bestimmte Bereiche des Klinikums videoüberwacht. Darüber hinaus würden die Gebäude von einem Sicherheitsdienst kontrolliert, berichtet Dorsch. „Wir sensibilisieren außerdem unsere Kollegen, wenn auf einer Station ein Vorfall war, um die Aufmerksamkeit im gesamten Haus zu erhöhen. Wir sprechen Besucher direkt an, deren Zugehörigkeit unklar ist, und wir bauen unser Sicherheitskonzept stetig weiter aus.“

Malteserkrankenhaus

„Im Uerdinger Malteserkrankenhaus St. Josef sind die Diebstähle zurückgegangen“, berichtet Pressesprecher Patrick Pöhler. „Im Jahr sind es keine zehn Fälle, also deutlich weniger als einer im Monat. Was eher vorkommt, ist das ,Verschwinden‘ eines Hörgerätes oder eines Gehstocks.“ Da sei es aber schwieriger zu sagen, wer dafür verantwortlich ist beziehungsweise ob es sich wirklich um einen Diebstahl handelt. „Alle Zimmer des neuen Bettenhauses bekommen moderne Safes“, sagt Poehler.