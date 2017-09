Uerdingen. Unbekannte sind am Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße eingebrochen und haben Bargeld, Schmuck und Elektrogeräte gestohlen. Zwischen 17 und 19 Uhr gelangten die Einbrecher durch ein offenstehendes Kellerfenster in das Mehrfamilienhaus, hebelten eine Wohnungstür im Erdgeschoss auf und durchsuchten sämtliche Räume. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 6340 entgehen.

Mitte. Der nächste Briefmarkenaustausch der Sammlergilde Heinrich von Stephan findet am Sonntag, 17. September, von 10 bis 12.30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Zentrum Wiedenhof an der Mühlenstraße 42. Fragen zum Thema beantwortet Schatzmeister Günter Brefort telefonisch unter Ruf 77 92 29.

Oppum. Die Pax-Christi-Gemeinde am Glockenspitz 265 lädt Sonntag, 17. September, um 12 Uhr zu einem neuen Kulturforum ein. Zum Thema „Gesetz und Evangelium“ spricht Anette Adelmann, Generalsekretärin des International Council of Christians and Jews. Ein Gespräch zum interreligiösen Dialog von Judentum, Islam und Christentum schließt sich an. Anlass der Veranstaltung ist das seit 20 Jahren in Pax Christi beheimatete Kunstwerk „Sumerische Gesetztafel“ von Berrin Gökcen.