Die Mitnahme von Wertstoffen konnte ihm nachgewiesen werden, aber nicht der Raub von Kupferkabeln.

Wäre es nach der jungen Staatsanwältin gegangen, wäre die Haftstrafe für den 51-jährigen Krefelder noch zwei Monate höher ausgefallen. Sie hatte dem Angeklagten nicht nur den zugegebenen kleineren Diebstahl von Wertstoffen aus einer Tat im Jahr 2015 zur Last gelegt, sondern auch den schweren Diebstahl von Kupfermaterialien aus einem Trafohaus des Mies-van-der-Rohe-Business-Parks, den er jedoch bestritten hatte.

In diesem Fall aus 2016 soll laut eines Mitarbeiters des Parks ein Schaden von 8000 Euro entstanden sein. „Das müssen Täter mit elektrischem Sachverstand gewesen sein“, hatte der Zeuge gesagt. Der Richter folgte schließlich dem Antrag des Verteidigers, dass sein Mandant zu dieser professionellen Tat wohl kaum fähig gewesen sei.

„Ein Tatnachweis ist nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu führen“, sagte der Richter und sprach den Angeklagten in diesem Punkt frei. Das Geständnis aus dem ersten Fall bewertete er positiv, hielt dem Wiederholungstäter allerdings vor, trotz erheblicher Vorstrafen und einer doppelt laufenden Bewährung rückfällig geworden zu sein. Die Konsequenz: Der „Bewährungsversager“ muss die sechsmonatige Haft antreten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ein Trafohaus im Business-Park ist mehrfach aufgebrochen worden

Zu den Hintergründen des Diebstahls im Business-Park an der Girmesgath: An einem Wochenende im Herbst 2016 wurde in einem Trafohaus zum wiederholten Male mit Gewalt eingebrochen, obwohl die schwere Metalltür mit einer gesonderten Metallplatte und mit Vorhängeschloss gesichert war. Auch die dahinter liegenden Schaltschränke mit den Elektroleitungen waren aufgebrochen. Der Einbruch fiel am darauffolgenden Montag auf, als ein Mieter keinen Strom mehr hatte. „Die ganze Station wurde geplündert“, berichtete der Zeuge. „Es fehlten Kabel und Führungsschienen aus Kupfer von mehreren Tonnen Gewicht.“ Die Tat müsse mehrere Stunden in Anspruch genommen haben. So wurde die Isolierung aus Kunststoff von den Kabeln entfernt und zurückgelassen. Die meterlangen Kabel wurden möglicherweise vor Ort in transportfähige Stücke geschnitten und per Lkw abgefahren.

Der Angeklagte sagte aus, er habe den Kellerabgang zum Trafohaus regelmäßig mit seinem Fahrrad angefahren, weil Arbeiter dort immer wieder Pfandflaschen ablegen. Er sammle diese als Zusatzverdienst, weil er arbeitslos sei. Seine Fingerabdrücke am Tatort seien erklärbar, weil er die aufgebrochene Tür entdeckt und aus Neugier aufgedrückt habe. Als er die Warnschilder von 10 000 Volt gelesen habe, habe er sich schnell wieder entfernt. Er habe weder ein Auto noch einen Führerschein.

Der oder die Täter hatten in jeder Hinsicht professionell gearbeitet. So waren die Fenster zum Schaltraum von innen mit Müllsäcken zugeklebt, vermutlich, um nachts bei Licht zu arbeiten, ohne von Außen gesehen zu werden.