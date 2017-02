Das Künstlerduo Elmgreen (l.) und Dragset hat in Vorbereitung auf seine Ausstellung „Die Zugezogenen“ zwei Zeitungsseiten in der Westdeutschen Zeitung gestaltet.

Krefeld. Das Künstlerduo Elmgreen (l.) und Dragset hat in Vorbereitung auf seine Ausstellung „Die Zugezogenen“ zwei Zeitungsseiten in der Westdeutschen Zeitung gestaltet. Diese erscheinen in der morgigen Ausgabe. In einem Interview erklären sie, was sie sich dabei gedacht haben und was hinter dem Verkaufsschild vor dem Haus Lange an der Wilhelmshofallee 91-97 steckt. Die Ausstellungseröffnung findet am Sonntag, 19. Februar, 11.30 Uhr, statt. Das ist die erste Einzelausstellung der beiden Künstler im Rheinland.

Foto: E. Vestner