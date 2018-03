Am 3. April wird diskutiert und geschrieben.

Kempener Feld/Baackeshof. Als „offene Runde“ tagen die Krefelder Textweber am Dienstag, 3. April, von 19 bis 21.30 Uhr im Niederrheinischen Literaturhaus Krefeld an der Gutenbergstraße 21. Die Autorengruppe arbeitet seit acht Jahren zusammen und teilt ihre Erfahrungen an diesem Abend gerne mit anderen Schreibenden.

Bei den „offenen Runden“ wird gemeinsam geschrieben und diskutiert. Inspiration liefert dabei Material, das die Textweber mitbringen. So entstehen an einem Abend rund um ein gemeinsames Thema sehr verschiedene Gedichte, Kurzgeschichten, Märchen und Versuche.

Interessierte sind eingeladen, an dem Abend vorbeizukommen

Die Tür an der Gutenbergstraße steht an dem Abend allen Schreibenden offen für zwanglose Gespräche, Anregungen und den Austausch rund ums Schreiben. Schon manchem hat das geholfen, eine „Schreibblockade“ zu lösen. Die Textweber sind Norbert Agradi, Monika Kühn, Michael Mues, Michael Oberdörfer, Britte Soedersen, Irmgard Stürmer und Andrea Wanninger.

Das Angebot ist eine Kooperation von Niederrheinischem Literaturhaus und den Krefelder Textwebern. Viermal im Jahr öffnet die Gruppe ihre wöchentliche Arbeitsrunde. Im Gegenzug bietet das Niederrheinische Literaturhaus Krefeld, das eine Einrichtung des Kulturbüros ist, den Krefelder Textwebern zweimal jährlich die Plattform zur Präsentation eigener, im vorangegangenen Halbjahr entstandener Texte der Teilnehmer. Weitere Informationen zu den Krefelder Textwebern gibt es auch im Internet unter:

krefelder-textweber.de