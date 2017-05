Neue attraktive Elemente und ein Bolzplatz mit Basketballfeld für die Jugendlichen. Auch Spielplätze werden saniert.

Krefeld. Kinder und Jugendliche können sich freuen: Der Bereich am Voltaplatz wird großzügig erweitert und ein halbes Dutzend weitere Spielplätze bekommt neue Geräte. Besonders viel werden die Mitarbeiter des Fachbereichs Grünflächen am Moritzplatz zu tun haben.

„Der Jugendspielbereich am Voltaplatz erhält einen neuen Bolzplatz mit Basketballfeld und die viel befahrende Skateranlage wird erweitert“, erläutert Abteilungsleiter Heino Thies den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses in der jüngsten Sitzung.

Das Landesprogramm zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf fördert die Maßnahmen mit 90 Prozent. Das bedeutet rund 130 000 Euro für den Bolzplatz und zirka 32 400 Euro für die Skateranlage. Der Eigenanteil der Stadt liegt danach bei etwa 14 500 und 13 600 Euro. Die Mitglieder des Jugendbeirates haben sich an der Planung beteiligt und wollen ebenfalls 3000 Euro für die Skateranlage zuschießen.

Heino Thies: „Der Bolzplatz wird 30 mal 15 Meter groß, erhält einen grünen Bodenbelag und zwei Tore. Er liegt in unmittelbarer Nähe zur Skateranlage. Dazu kommt an einer Seite eine separate gepflasterte Basketballfläche.“ Die viel genutzte Skateranlage erhält in Abstimmung mit den Kindern und Jugendlichen neue attraktive Elemente.

Der Bereich am Voltaplatz liegt laut Verwaltung günstig: nahe an der Innenstadt und in einem Gebiet, in dem die jungen Besucher laut sein dürfen, ohne jemanden zu stören. „Durch die unmittelbare Nachbarschaft zur Eisenbahnlinie ist sie weiterhin ein attraktiver Trittstein für das Freizeitangebot der geplanten Krefelder Promenade“, sagt Heino Thies.

Alle Maßnahmen sollen spätestens Ende Juli fertig sein

Folgende Spielplätze im Stadtgebiet werden außerdem in den nächsten Wochen verbessert: Der am Moritzplatz wird samt des zentralen Klettergeräts, unter das eine farbige gummierte Fläche als Fallschutz gelegt wird, saniert. Hinzukommen werden zwei kleine Sandspielbereiche und zwei Spielgeräte-Container.

Neue Spielgeräte gibt es auf den Spielplätzen an der Grevenbroicher- und Schreinerstraße, Zur Alten Schmiede und am Plankerdyk. Die Rollhockeyfläche in Hüls bekommt feste Tore mit Netzen, Barrieren dahinter, neue Sitzmöglichkeiten und einen gepflasterten Weg.

Alle Maßnahmen sollen Ende Juli oder bereits früher fertig sein. Da die Bereiche am Memelner Platz und Am Zollhof belastet seien, würden sie vorgezogen, berichtet Heino Thies. „Der Spielplatz Engerstraße hingegen muss deshalb zurückgestellt werden.“