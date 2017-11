Gewerkschafter attackiert Geschäftsführer und kündigt Warnstreiks für Januar an. Kundgebung steigt Montag.

Krefeld. Nach einem turbulenten Jahr wird es am Montagmorgen ab 8.30 Uhr vor dem Haupttor von Siemens in Krefeld rappeln. 300 von 2500 Stellen sollen abgebaut werden, die Fusion von Siemens mit dem französischen Konkurrenten Alstom wird ab Ende 2022 wohl weitere Köpfe kosten, jetzt stehen die Tarifverhandlungen bevor. Die Betriebsräte der IG Metall haben Vorstand Jürgen Kerner zu Gast, der gleichzeitig im Siemens-Aufsichtsrat sitzt. Sprechen wird aber auch einer, der die Stimmung in Krefeld wie nur wenige vertritt: Vertrauenskörperleiter Jens Köstermann sagt Sätze wie „Jo Kaeser macht den Eindruck, als sei er der Chef einer Ein-Euro-Bude – alles muss raus.“

Das Misstrauen gegenüber der Siemens-Geschäftsführung ist an der Basis groß. Zuletzt hatten sich Gewerkschafter und Betriebsräte noch bemüht, die Alstom-Fusion mit einem gemeinsamen Jahresumsatz von 15 Milliarden Euro als notwendige Maßnahme gegen den China-Riesen CRRC zu akzeptieren. Längst richtet sich der Blick nach vorn, auf das Ende des vierjährigen Kündigungsschutzes und auf die Perspektiven für deutsche Standorte. Krefelds Betriebsratschef Spörk befürchtet im WZ-Interview, dass eher deutsche als französische Standorte von Schließungen oder Stellenabbau betroffen sein könnten. Spörk fordert unter anderem einen Bahnkoordinator in Berlin, der Schiene und Industrie zusammendenkt und gegen die Straße positioniert.

So steht es auch in dem Positionspapier, das die Betriebsräte am Montag mit möglichst viel Lärm und Aufmerksamkeit als Signal für den Bahnstandort Deutschland in Richtung Bundesregierung auf den Weg bringen wollen. Außerdem im Katalog: die Einführung eines Branchendialogs für Bahn und Industrie mit Politik, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Forschung, ein nationales Forschungsprogramm für die Bahnbranche, die Sicherung von hoch qualifizierten Fachkräften durch Aus- und Weiterbildung, faire Auftragsvergaben der öffentlichen Hand und der Deutschen Bahn sowie Investitionen in die Schienen-infrastruktur.

Bedingungen, die auch die Zukunft von Siemens Krefeld sichern könnten. Männer wie Jens Köstermann hören die Sorgen, Nöte, Ängste und Hoffnungen der Belegschaft täglich und sind nicht dafür bekannt, ein Schleifchen drumzubinden. Darauf verzichtet Köstermann auch im Kurzinterview mit der WZ, bevor er am Montag ans Podest tritt.

Herr Köstermann, wie ist die derzeit Stimmung im Werk?

Jens Köstermann: Mittelprächtig, denn der Arbeitsplatzabbau vor Neuaufstellung mit Alstom bringt keine Begeisterung. Bei den Werkern gibt es Zweifler, ob der Merger trägt, Kamp-Lintfort ist ja nicht so weit weg.