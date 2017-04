Frühling bedeutet Saisonbeginn. Doch es lauern Gefahren, die Fan und Fachmann Michael Hanselmann nicht verschweigt.

Krefeld. Wenn es um den Frühlingsanfang geht, wird Michael Hanselmann geradezu lyrisch: „Das ist wie eine innere Befreiung“, sagt er. Man lasse den Winter hinter sich. Der 55-Jährige spricht aus der Sicht eines Motorradfahrers. Gemeinsam mit seiner Frau Manuela, genannt Mo, betreibt er „Mo’s Bikertreff“ an der Kleinewefersstraße. Um eine Ahnung davon zu bekommen, welchen Stellenwert die Hanselmanns in der Szene haben, reicht ein Blick zurück in den April 2016: Zum 50. Geburtstag von Chefin Mo kamen spontan mehr als 500 Biker angerollt. „Hier bei uns hinter dem König-Palast trifft sich alles, was Benzin im Blut hat“, sagt der Ehemann. „Vom Arbeiter bis zum Arzt oder Manager.“

Die jetzige Jahreszeit gilt unter den Fans von Yamaha, Harley-Davidson, Ducati und Co. als die schönste. Aber sie ist auch die gefährlichste. Der Allgemeine Deutsche Automobil Club (ADAC) warnt zum Saisonbeginn: „Leider ereignen sich gerade zu Beginn des Frühlings immer wieder schwere Unfälle mit Motorrad-Beteiligung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach den langen Wintermonaten, in denen die Pkw-Fahrer die Straßen meist für sich allein gehabt hätten, mussten sich Auto-, Motorrad- und natürlich auch Fahrradfahrer jetzt erst wieder aneinander gewöhnen. „Zudem können vom Winter liegengebliebenes Streumaterial oder noch nicht behobene Fahrbahnschäden gerade Zweiradfahrer gefährlich aus der Bahn werfen – ebenso wie morgendliche Glätte nach einer frostigen Nacht.“

Auch Michael Hanselmann kennt diese Gefahren. „Der Autofahrer rechnet erst bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad mit uns. Doch aufgrund unserer dicken Kleidung fängt der Biker-Frühling früher an als bei allen anderen.“ Für den passionierten Motorradfahrer herrsche bereits bei 15 Grad „schönes Biergarten-Wetter“. Wichtig sei nur, dass die Straße trocken sei, um in der Garage die Plane von der Maschine zu nehmen.

Der ADAC gibt zum Frühjahr Tipps für Motorradfans

Hanselmann: „Für die erste Spritztour des Jahres muss nicht die Sonne scheinen.“ Wenn diese sich aber auch noch zeigt, gibt es für die Fans kein Halten mehr. Hanselmann: „An den schönen Tagen im März ging es bei uns bereits zu wie in einem Bienenschwarm.“ Auch der „Mo-Go“, der traditionelle Motorrad-Gottesdienst, wurde bereits gefeiert.

SAISONSTART TERMIN Am Sonntag, 23. April, ist Saisonstart in Mo’s Bikertreff. Los geht’s um 9 Uhr, das Ende ist gegen 17 Uhr vorgesehen. Teilnahme Bei freiem Eintritt sind nicht nur Motorradfahrer eingeladen, sondern auch Oldtimer-Fans, US-Car-Besitzer und so weiter. INTERNET Nähere Infos unter: bikertreff-krefeld.info

Offizieller Saisonstart am Bikertreff ist erst am 23. April (siehe Info-Kasten). Für die ersten Touren im Jahr hat der ADAC einige Tipps. Unter anderem rät er dazu, die Maschine einem Technik-Check zu unterziehen und „vor allem Reifendruck und -profil, Bremsen, Licht, Motoröl und Kette“ zu kontrollieren. Außerdem sollten nach der Winterpause „Körper und Geist zunächst bei gemächlichen Fahrten auf sicherem Terrain“ wieder an die Maschine gewöhnt werden. Hanselmann fasst es so zusammen: „Mensch und Maschine fahren sich ein.“

Der erste Weg führe dabei nicht in die Eifel oder ins Sauerland – beides beliebte Ausflugsgegenden. „Das Einfahren findet am Niederrhein statt.“