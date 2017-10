Krefeld. Die Krefelder Polizei kontrollierte am Donnerstag von 11 bis 15 Uhr lang an der Berliner Straße Kraftfahrzeuge und deren Insassen auf Drogen und Alkohol. Damit geht die Polizei konsequent gegen den Einfluss von Drogen und Alkohol stehenden Verkehrsteilnehmern vor. Es war die dritte Polizeikontrolle in diesem Jahr in Krefeld und diesmal eine ganz Besondere. Im Zusammenhang einer Fortbildungsmaßnahme waren 66 Beamte im Einsatz. 34 davon aus Krefeld und 32 Polizeibeamte vom Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP). Eine Woche lang dauert der Lehrgang für die 32 Beamte. Den praktischen Teil führten sie am Donnerstag in Krefeld durch, denn der Sondereinsatz ist durch die Polizei Krefeld konzipiert.

Die Beamten zogen bis 14 Uhr rund 160 Fahrzeuge aus dem Verkehr. Ungefähr 40 Fahrzeuge pro Stunde wurden kontrolliert. Bis um die Mittagszeit hatte die Polizei schon mehr „Treffer“ als sonst davor. Bei einigen Personen wurde ein Einfluss von Drogen festgestellt. Die Meisten im Zusammenhang mit Cannabis. Ein paar wenige hatten Kokain konsumiert. Die Blutprobeentnahme fand direkt vor Ort statt. Gerade in der Zeit von 13 bis 15 Uhr waren die Beamten gefordert. „Die Mittagszeit ist die Kernezeit“ sagte ein Polizeibeamter.

Keine genaue Gruppe von Konsumenten - Polizei mahnt

Unter den Konsumenten konnte man keinen genauen Trend absehen. Junge Fahrer zwischen 18 und 24 Jahre genau wie ältere Konsumenten wurden beim Verdacht des Drogeneinflusses festgestellt. Ein Mitarbeiter der Pressestelle dazu: „Es sind Konsumenten dabei, die einer ganz normalen Arbeit nachgehen“. Also klassische Klischees können dabei nicht bedient werden. Die Polizei appelliert an die Vernunft der Fahrer und verweist darauf, dass ein einmaliger Verstoß zum Entzug der Fahrerlaubnis führen kann und das Fahrvermögen durch die Einnahme von Drogen sehr stark beeinflusst wird. jb