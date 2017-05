Begleiten Sie unsere Landtagskandidaten am 8. Mai im WZ-Bus.

Krefeld. Die Bustour der Westdeutschen Zeitung zur Landtagswahl 2017 am 8. Mai stößt auf große Resonanz. Gemeinsam mit den Landtagskandidaten von CDU, SPD, Grünen, FDP und Piraten können die Leser der WZ am kommenden Montag auf eine politische Stadtrundfahrt in einem Bus der Stadtwerke Krefeld (SWK) gehen. Wir wollen die Bürger und ihre Wünsche, Nöte und Sorgen mit den politischen Entscheidern zusammenbringen, und mit ihnen direkt vor Ort über Bildung, Wirtschaft und Sicherheit diskutieren.

Anmeldungen sind noch bis Freitag möglich

Treffpunkt zur Bustour ist am Montag um 16 Uhr am WZ-Pressehaus, Rheinstraße 76. Gegen 16.15 Uhr geht’s auf zur ersten Station: der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule. Nach einer eingehenden Diskussion über die Themen Bildung und Schule, wird der Bus dann zum Schwerpunkt Innere Sicherheit vor dem Polizeipräsidium (am Nordwall zwischen IHK und Polizeipräsidium) Halt machen.

Letzte Anlaufstelle ist dann gegen 19.15 Uhr der Rheinhafen, wo es unter anderem mit Gewerkschaftsvertretern um die Themengebiete Wirtschaft und Industrie gehen wird, bevor der Bus wieder zurück zur Rheinstraße fährt. Wer an der Bustour teilnehmen möchte, schickt bis Freitag, 5. Mai, eine Postkarte an die WZ-Redaktion Krefeld, Rheinstraße 76, 47799 Krefeld oder eine E-Mail mit dem Stichwort „Landtagswahl 2017“ mit Angabe seines Vor- und Zunamens, der Adresse und der Telefonnummer an:

redaktion.krefeld@wz.de