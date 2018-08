In den Clubs der Stadt ist am Freitag und Samstag viel los. Wir sagen euch, wann und wo.

Meilenstein: In dem Club am Hauptbahnhof feiern am Samstag, 4. August, die Caribbean Gringos ihre Premiere. Ab 23 Uhr gibt es dann karibische Klänge auf den Tanzflächen. So legen unter anderem DJ Latinflow aus Köln, DJ LCJ aus Düsseldorf und DJ Love aus Wuppertal auf. Damen haben von 23 bis 0.30 Uhr freien Eintritt. Mehr Infos gibt es unter:

facebook.com/MeilensteinClub

Kulturfabrik: Auf dem Metalwalk 2018 demonstriert die Krefelder Metalszene wieder für Toleranz und Förderung der Krefelder Kultur- und Musikszene. Die Demo endet vor der Kufa. Damit die Fans gleich weiterfeiern können, öffnet die Kufa im Anschluss ihre Pforten und lädt ein zur Afterwalk-Party. Achtung! Der Eintritt ist ab 18 Jahren. Infos sind im Netz verfügbar:

kulturfabrik-krefeld.de

metalwalk.de

Schlachthof: „I only love my bed & my mama“: Der Schlachthof lädt zu Freitag, 3. August, zur Drake Night ein. Ab 23 Uhr kümmern sich Meskla und Don Jay um die Beschallung. Einen Tag später steht der Cosmo Club an. Gemeinsam mit ihren Homegirls, der Enchufada-Produzentin Mina und der gefeierten Worldwide Radio Moderatorin Tash LC, schmeißt DJane Juba schon sein ein paar Jahren grandiose Partys im Londoner Underground. Nun kommt sie nach Krefeld und spielt Afro-House, Afro-Beats und UK Sounds. Start: 23 Uhr.

schlachthof-krefeld.de

Bosi Club: Zu heiß zum Tanzen? Nicht im Bosi Club am Ostwall 64-66. Denn dort ist alles klimatisiert. So kann man dem „Easy Friday“ ganz entspannt entgegensehen. Ein lässiger Start ins Wochenende mit Mainstream, House und HipHop ist garantiert. Kein Eintritt, kein Mindestverzehr. Samstag, 4. August, stehen die „Black Legends“ an. Dann wird Black Music neu interpretiert. Die alten Klassiker der HipHop- und RnB-Szene erleben im Bosi mit Pat Simmons ein Revival. Absolut tanzbar, finden die Veranstalter. Kein Eintritt, fünf Euro Mindestverzehr. Los geht es jeweils ab 23 Uhr.

facebook.com/BoSiClubKR

Magnapop: Im Biergarten chillen und dann im Café tanzen: Hört sich alles sehr gemütlich an. Den Magnapop Kneipenabend mit Kai Vacio gibt es am Freitag, 3. August. Ab 21 Uhr geht’s los, der Eintritt ist beim Kneipenabend frei. Von 22 bis 23 Uhr steht dann eine Happy Hour an. Was es da dann alles gibt? Lasst euch überraschen im Club an der Dießemer Straße 24. Weitere Informationen gibt’s bei Facebook:

facebook.com/magnapop.club