Hier geht es in Krefeld wieder heiß her.

Kulturfabrik: „30up – Beach Edition“ heißt es für die ab 30-Jährigen am Samstag, 21 Uhr, an der Dießemer Straße 13. Karten kosten im Vorverkauf sieben Euro zuzüglich Gebühren, an der Abendkasse sieben Euro. Bevor im Herbst ein neues 30up-Konzept startet, steht die Beach-Edition an. Die Gäste können im Club tanzen und am Beach in Liegestühlen entspannt Cocktails schlürfen. Musik gibt’s natürlich auch am Strand. Der Beach öffnet schon um 18 Uhr.

kulturfabrik-krefeld.de

Schlachthof: Die „Schlachtplatte“ wird morgen, 23 Uhr, in dem Club an der Dießemer Straße 9 aufgelegt. Am Samstag, 23 Uhr, steigt ein Basssport Summer Special mit La Ida Loca und The Mixfits.

schlachthof-krefeld.de

BoSi Club: Beim „Easy Friday“ können die Gäste morgen, 23 Uhr, in dem Club am Ostwall 64-66 ins Wochenende starten – mit coolen Beats aus allen Musikrichtungen von Hip Hop über House bis Mainstream. Am Samstag heizen Amin M. und Sasuma kräftig ein. Bei freiem Eintritt (fünf Euro Mindestverzehr) geht es um 23 Uhr los.

facebook.com/BoSiClubKR

Meilenstein: Eine hawaiianische Schaumparty steigt morgen, 22.30 Uhr, in dem Club am Hauptbahnhof. Die Gäste erwartet auf der Terrasse eine riesige Schaumkanone und sowie frische Summer-Beats. Drinnen gibt es Festival-Sounds – für jeden ist etwas dabei.

facebook.com/MeilensteinClub

Mikroport: Bei „Destination Goa – Indoor & Outdoor Edition“ wird morgen, 23 Uhr, an der Dießemer Straße 22 wieder drinnen und draußen getanzt. Am Samstag, 23 Uhr, geht es mit „Spontaner Bunker Abriss/100% Techno Edition“ weiter.

facebook.com/mikroport.clubKrefeld