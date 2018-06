Hier wird in Krefeld wieder kräftig gefeiert.

Kulturfabrik: Nach dem Spiel ist . . . erst mal Party an der Dießemer Straße 13. Wer am Samstag, 22 Uhr, im Anschluss an das Public Viewing mit der Westdeutschen Zeitung in der Kufa bleibt, genießt weiter freien Eintritt. Egal ob Sieg oder Niederlage – es darf gefeiert und getanzt werden. In der großen Halle gibt es Charts und Partyklassiker. In der kleinen Halle wird es rockig.

kulturfabrik-krefeld.de

Schlachthof: In dem Club an der Dießemer Straße 9 legen morgen, 23 Uhr, Charlie Checknix, Andi Teller, Booty Carell, Meskla und Budda auf. Am Samstag, 23 Uhr, gibt es bei „Hot Shots! WM Special“ mit Booty Carell (Basssport), Elvis Pressplay (Kietz on Beats) und Special Guests die beste Partymusik der vergangenen 30 Jahre.

schlachthof-krefeld.de

Bosi Club: Der „Easy Friday“ steht morgen, 23 Uhr, in dem Club am Ostwall 64-66 auf dem Programm. Am Samstag, 23 Uhr, können sich die Gäste in der Reihe „BoSi invites Black Legends“ auf Pat Simmons sowie Oldschool, Hip Hop und RnB freuen.

facebook.com/BoSiClubKR

Meilenstein: Morgen, 22.30 Uhr, steigt die erste Black-Music-Party am Niederrhein, bei der französischer Hip Hop in Kombination mit feinstem Old School und Deutschrap den Club am Hauptbahnhof zum Beben bringt. Bei gutem Wetter findet das Ganze als „Black Open Air“ statt. Bekannt durch das College Festival ist die Terrasse für feinsten Hip Hop immer wieder ein absolutes Highlight des Sommers. Dazu kommen noch jede Menge Specials.

facebook.com/Meilenstein.Club