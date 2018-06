Hier geht in Krefeld so richtig die Post ab.

Kulturfabrik: Electro-, EDM- und Dance-Partys haben an der Dießemer Straße 13 ein neues Zuhause. Nach zwei erfolgreichen Partys geht die E-Motion in Serie. Am Samstag, 22 Uhr, wieder mit dabei: Fabian Farell (Resident-DJ Bootshaus). Neben ihm wird es eine Reihe Supports und einen Special Guest geben. Wer das ist, wird noch nicht verraten. Im Club erwarten die Gäste wieder Hip-Hop- und R&B-Tunes von verschiedenen DJs.

kulturfabrik-krefeld.de

Schlachthof: Bei „Boneshaker“ morgen, 23 Uhr, in dem Club an der Dießemer Straße 9 spielt sich die Crew quer durch die verschiedenen Stile der jamaikanischen Musik. Phil2 aus Siegen besucht am Samstag, 23 Uhr, die Crew der Reihe „Myuzik“ und bringt eine volle Tasche Vinyl mit in die Seidenstadt. Sein Stil ist breit gefächert von House bis Techno.

schlachthof-krefeld.de

Bosi Club: Beim Easy Friday morgen, 23 Uhr, warten in dem Club am Ostwall 64-66 chillige Beats und coole Drinks auf die Gäste. Zum Start ins Wochenende gibt es Hip Hop, House und Mainstream. Am Samstag, 23 Uhr, präsentiert Mark Cox einen Mix aus aktuellen Charthits und Evergreens.

facebook.com/BoSiClubKR

Meilenstein: Das große College-Festival, das in den vergangenen beiden Jahren ausverkauft war, steigt morgen, 20 Uhr, in dem Club am Hauptbahnhof in die zweite Runde.

facebook.com/Meilenstein.Club