Hier geht es Krefeld wieder richtig heiß her.

Meilenstein: Die 2000er kommen am Samstag, 22.30 Uhr, wieder in den Club am Hauptbahnhof. Bei der zweiten Auflage der Party machen die 90er Platz für neue Trends und Musik.

Kulturfabrik: Die erste Tonzonen Records Labelnacht zum fünfjährigen Bestehen der Underground-Plattenfirma aus Krefeld war ein voller Erfolg. Fast genau ein Jahr später folgt morgen, 20 Uhr, in dem Club an der Dießemer Straße 13 nun die Fortsetzung mit den Tonzonen-Labelbands Kalamata (Stoner Instrumental); Grombira (Oriental Space Rock) und The Spacelords (Space/Psychedelic Rock). Am Samstag, 22 Uhr, geht es mit „90s Reloaded – Krefelds große 90er Party, weiter.

BoSi Club: „Retro Sounds – 80er und 90er Party“ heißt es morgen, 23 Uhr, in dem Club am Ostwall 64-66. Am Samstag, 23 Uhr, wird beim „BombenSicheren Programm“ der DJ OliverMan mit seinen aktuellen Sounds die Gäste zum Tanzen bringen.

Schlachthof: Dancehall, Reggae, Afrobeats, Soca und Hip Hop präsentieren Boneshaker und Melting Pott morgen, 23 Uhr, in dem Club an der Dießemer Straße 9. Am Samstag, 23 Uhr, heizt DJ Honesty dem Publikum ein.

Mikroport: Mit „Techno District“ geht es in dem Club an der Dießemer Straße 22 morgen. 23 Uhr, ins Wochenende. „Tanzen & Ausrasten“ ist dann am Samstag, 23 Uhr, angesagt.

Magnapop: Am Samstag, 23 Uhr, dreht sich in dem Club an der Dießemer Straße 24 bei Kietz on Beats wieder alles rund um Hip Hop.

