Eine Frau und sechs Herren unterstützen René I. und Sabine II..

Krefeld. Die Aussage des US-Präsidenten Donald Trump, „America first“, ist im Moment zweitrangig. René Sellmer, der ob seines Bartzöpfchens nicht nur in seinem Bockumer Friseursalon bestens bekannt ist, geht es mit seiner Lieblichkeit und Verlobten Sabine Donner um das „Fasteloevend first“. Und für dieses Motto wollen sich die Zwei als René I. und Sabine II. in der bevorstehenden Session mit viel Herzblut einsetzen. Gestern bekamen sie dafür einen erheblichen „Rückenwind“. Denn im Reitstall Günther an der Peter-Lauten-Straße traf man gestern auch die neuen Minister, die beim Straßen- und Saalkarneval nicht von der Seite des Friseurs und der Kosmetikerin weichen werden. Es sind gleich sechs Minister und mit Hedi Josten sogar eine Ministerin, die man hauptsächlich aber nicht nur aus der Karnevalsgesellschaft der „Rosa Jecken“ kennt. Dort ist René I., der meist als „Rampensau“ bei den eigenen Sitzungen auftritt, Ehrenmitglied und seit 2015 Vorsitzender.

Da es sieben Minister sind, wurde sich auch gleich an den Western „Die glorreichen Sieben“ erinnert. Dazu gehören schließlich auch Pferde, sagte man sich. Da kam ihnen der Reitstall von Ursula Günther gelegen. Auf dem Rücken von Pferden und Ponys kamen die Sieben gestern hereingeritten, Hedi Josten als einzige Amazone auf dem Norweger-Wallach „Goofy“. Auf dem Boden blieben Stadtprinz und seine Prinzessin, die sich als Westernheld und Saloongirl herausgeputzt hatten.

Unter den Ministern ist auch der Zwillingsbruder des Prinzen

Unter den Ministern ist auch der Zwillingsbruder der Tollität, Thorsten Sellmer. Fangen wir mal vorne an. Dies ist die närrische Begleitung, eine Kurz-Vorstellung: Hedi Josten (Ministerin für „Zum Luore für nett e vüel & net te wennig“), 59 Jahre, ehemalige Berufskraftfahrerin, immer schon jeck gewesen. Klaus Bühning (Minister für „Boue & Schruve“), 60, Postbeamter, Motto „Et kütt wie et kütt“. Eberhard „Ebus“ Burdack (Minister für „Orden & Jedöns“), 66, ehemaliger Heizungsbau-Installateur, Mitbegründer des neuen Karnevalsvereins „Dronger on Drüver 2016 e.V.“. Hans Georg Röcker (Minister für „Schrappe & Berappe“), 66, Metzgermeister, jetzt Rentner, Schatzmeister der „Rosa Jecken“, 1. Vorsitzender im KGBV Krähenfeld. Wolfgang Röttges (Minister für „Döckterschkrooem & Pölverrkes“), 63, Caritas-Angestellter, Vorstand „Rosa Jecken“, mit Leib und Seele Karnevalist. Hans-Günter (Günni) Schmiedel (Minister für „Schwade & Vertälle“), 60, Betriebswirt, Prüfungsausschuss IHK. Thorsten Sellmer (Minister für „Kamelle & all die angere Schnöpperee“, 49, Koch, Fan vom KFC Uerdingen.

Bei der Präsentation der närrischen Eskorte und ihrer Garden durfte gestern natürlich der neue Präsident vom „Comitée Crefelder Carneval“ (CCC), Peter Bossers, nicht fehlen. Der Ehren-Rittmeister hatte den Ehren-Präsidenten Rainer Küsters abgelöst, nachdem viele Vorstandsmitglieder mit dem Führungsstil von Küsters nicht einverstanden waren. Ein Neuanfang ist gemacht, zumal das CCC auch in der nächsten Session einiges vorhat. Das fängt bereits mit dem Gala-Abend zum Sessionsstart am 4. November im Mercure-Hotel in Traar an. Die Inthronisierung des neuen Prinzenpaares ist dann am 11. November, 11.11 Uhr, im Krefelder Rathaus. Die Prinzenproklamation schließt sich am 12. Januar, 20.11 Uhr, im Seidenweberhaus an.