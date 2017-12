Paul Nothers setzt sich für den Erhalt der Artenvielfalt und Umwelt ein. Heute wird er 85 Jahre alt.

Paul Nothers ist ein Mann, der genau hinschaut. Lange bevor die Grünen ihr Augenmerk auf den Umweltschutz legten, setzte sich der graduierte Landwirt und passionierte Jäger schon für Umwelt- und Naturschutz ein. Seit vielen Jahren warnt er eindringlich vor dem Insektensterben und dem Einsatz von Herbiziden und Pestiziden, allen voran Neonikotinoide und Glyphosat. Heute wird er 85 Jahre alt.

Nothers hat sich in den 1990er Jahren schon für wildschonendes Mähen, Hasenzählungen und Förderung der natürlichen Biotope eingesetzt, weil Hasen, Fasane und Rebhühner immer seltener in freier Wildbahn zu finden sind. „Das Grün in Krefeld – egal ob privat oder städtisch – stellt das Kapital der Stadt dar“, betonte er in seiner Dankesrede zur Bundesverdienstkreuz-Verleihung im April 2014 und appellierte an alle, sich für dessen Erhalt einzusetzen.

Vor mehr als 50 Jahren waren Insekten und Fasane nicht bedroht

Seit mehr als 55 Jahren lebt er mit seiner Ehefrau Hildegard, Kindern und Enkelkindern auf dem Hof seiner Familie in Hinterorbroich. Als er dort hinzog, war die Welt nach seinen Worten noch in Ordnung. „Insekten überall, Wild, Hasen, Kaninchen, Rebhühner und Fasane im Überfluss. Singvögel hörte und sah man ständig. Wer eine längere Fahrt im Auto unternahm, musste bald seine Windschutzscheibe von Insekten säubern.“ Das ist lange her. Längst steht eine Fülle von Tierarten kurz vor dem Aussterben.

Ein Familienversprechen lenkte seine Ausbildung mit Landwirtschaftslehre und späterem Studium der Agrarwissenschaften früh in Richtung Grün. Erst mit 40 Jahren ging er an die Fachschule für Sozialpädagogik in Kempen, deren Leitung er mit seiner Pensionierung vor 20 Jahren abgab. In den 70er Jahren fand der dreifache Vater und mehrfache Großvater endlich Zeit für die Jagd. Speziell das Niederwild lag ihm am Herzen, und so gründete er als Vorsitzender der Krefelder Jägerschaft dafür einen speziellen Ausschuss im Landesjagdverband. Nothers setzte sich vehement für eine wissenschaftlich fundierte Förderung des Wildes ein und schlug Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Tiere vor.

„Jedes Insekt, das dann davon nascht, stirbt.“

Paul Nothers über den Einsatz von Insektiziden

Den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft verfolgt er schon lange mit großer Sorge. 1962 erschien in den USA der Ökobestseller von Rachel Carson „Der stumme Frühling“. Darin beschrieb die Autorin den Beginn einer Ökokatastrophe durch neue Pestizide auf DDt-Basis und damals neue Herbizide wie Agent Orange. „Viele dieser tödlichen Gifte wurden in den letzten Jahrzehnten verboten.“