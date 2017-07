Hedwig Schomacher ist eine Macherin. Seit 1993 hat sie das Berufskolleg Vera Beckers geleitet – und vor dem Aus gerettet. Ende Juli verabschiedet sie sich aus dem Schuldienst.

Krefeld. An Herausforderungen hat es Hedwig Schomacher in ihrem Berufsleben nie gemangelt. Als die 41-jährige Oberstudienrätin 1993 die länger vakante Stelle der neuen Leiterin des Berufskollegs Vera Beckers übernahm, war der Fortbestand der Berufsschule noch ungewiss. Mehr als 900 Schülerinnen und Schüler besuchten damals die Schule an der Girmesgath; in diesem Schuljahr sind es 2900. Am Mittwoch, 12. Juli, wird Hedwig Schomacher offiziell von der Stadt verabschiedet. Ende Juli geht sie mit 65 Jahren in den Ruhestand.

Fällt es ihr schwer, den Direktorinnen-Stuhl nach so vielen Jahren zu räumen? „Nein“, sagt sie kurz und knapp. Nach 24 Jahren sei das gut so. Gefühlt seien es für sie sowieso „gerade mal zehn Jahre“. Die malerische Leichtigkeit und Dynamik in ihrem Lieblingsbild „White Center“ mit Gelb, Pink und Lavendel auf Rosa von Mark Rothko hängt hinter ihrem Schreibtisch an der Wand, eine Kohlezeichnung einer Niederrheinischen Kopfweide von Will Cassel mit den Zeilen „viele Gesichter“ vom Kollegium an der Seitenwand. Energie gepaart mit Weitsicht und Bodenhaftung – das passt zu ihr.

„Es war eine schwierige Zeit anfangs, die Auflösungsdebatte zerrte an allen; doch dann berichtete die WZ über die Ausbildung zum bekleidungs-technischen Assistenten und wir bekamen langsam die notwendige Aufmerksamkeit“, erinnert sich Hedwig Schomacher. Die richtigen Weichen für die Zukunftsfähigkeit eines Berufskollegs zu stellen, sei eine der ständigen Herausforderungen gewesen. „Ein Spagat zwischen den Wünschen der Jugendlichen im Hinblick auf ihren beruflichen späteren Werdegang und der Abschätzung von Schulseite, welche realen Möglichkeiten es gibt.“ 42 unterschiedliche Bildungsangebote seien so im Laufe der Zeit entwickelt worden, um der Lebensrealität unterschiedlicher Zielgruppen gerecht zu werden. Unterstützt worden ist Hedwig Schomacher dabei von ihrem Team ebenso von Partnern wie der IHK, der Ärztekammer oder der Stadt. Wenn es für Medizinische Fachangestellte (früher so genannte Arzthelferinnen) zum Beispiel neue EDV-Programme oder Abrechnungsmodalitäten gebe, müssten die zwangsweise schnell in die Ausbildung einfließen. „Unser Ziel ist ja, die Jugendlichen fit zu machen für ihre spätere berufliche Zukunft.“

Eine Herausforderung: Angebote zur Qualifizierung entwickeln

Auch die finanzielle Ausstattung sei eine immer währende Herausforderung für Schule wie auch für die Stadt, vor allem während des Nothaushalts. „Berufskollegs sind teuer“, sagt die Schulleiterin, mit Hinweis auf den sogenannten „Italo-Bau“. Damit meint sie den Gebäudeteil B aus den 1970er-Jahren, der dringend eine Renovierung benötige. Seitdem er bezogen worden ist, habe er keinen neuen Anstrich erhalten. „Die Flure sind im Rahmen von Schülerprojekten gestrichen worden.“