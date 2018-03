Beim Rundgang mit Sportamtsleiter Matthias Pasch werden die Probleme im Stadion deutlich. Rasen und Anzeigetafel sollen neu kommen. Die Ost-Tribüne bleibt geschlossen.

Die Mitarbeiter der Stadt sind im Dauereinsatz. Die Grotenburg ist für das Sportamt eine ganzjährige Baustelle. Immer gibt es etwas auszubessern, seit langem befindet sich das Fußball-Stadion in einem schlechten Zustand. Gesperrte Tribünen, veraltete Elektro- und Sanitäranlagen, eine seit Jahren nicht funktionierende Anzeigetafel: Die Mängelliste der altehrwürdigen Kampfbahn ist lang. Seit vergangener Woche gibt es Klarheit über die Kosten für die anstehenden Sanierungsmaßnahmen.

8,7 Millionen Euro sind es gemäß einer Kalkulation der Stadt. „Um die Summen genau definieren zu können, müssen wir jetzt ins Detail gehen“, sagt Sportamtsleiter Matthias Pasch gestern bei einem Rundgang durch die Grotenburg mit der WZ. Fakten seien auf der einen Seite durch die Statuten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) geschaffen worden. Diese gelten dann, wenn dem KFC der Aufstieg in die 3. Liga gelingt. „Auf der anderen Seite besteht dringender Handlungsbedarf, weil in den vergangenen Jahren zu wenig am Stadion gemacht wurde“, so Pasch. Die WZ gibt eine Übersicht, was zu tun ist.

Rasen

Die Spielfläche in der Grotenburg wird immer wieder kritisiert. Aufgrund der Schattensituation im Südbereich des Stadions, fällt zu wenig Licht auf das Grün. Die Folge: Der Rasen ist gerade in den Wintermonaten in keinem guten Zustand. „Der Rasen ist noch aus dem Jahr 1999. Bei einer Sanierung würden wir nicht nur einen neuen Rasen verlegen, sondern auch ein neues Drainagesystem einbauen.“ Zusätzlich muss es laut DFB eine Rasenheizung geben, für deren Einbau der Verband aber eine Fristverlängerung von bis zu einem Jahr gewährt.

Tribünen

„Die Substanz der Nord- und Süd-Tribüne ist gut“, berichtet Pasch. Umbauten wird es trotzdem geben. Das Stadion teilt sich derzeit in zwei Sektoren (Süd/West und Nord) auf. Zukünftig müssen es aber vier sein. Deshalb soll der S-Block auf der West-Tribüne zusammen mit den Blöcken A und B als Steh- und Sitzplatzbereich für Gästefans dienen (Kapazität: 1500 Zuschauer). Angrenzend wird es zum R-Block (2500 Zuschauer) eine Pufferzone geben. Beide Bereiche werden durch Zäune gesichert. Auf der Nord-Tribüne wird es auf Höhe der Mittellinie ebenfalls einen Pufferblock (C) geben, damit in den Bereichen D und E zukünftig auch Heimfans sitzen können. Für alle vier Sektoren muss es eigenständige Versorgungsbereiche (Verkauf, Sanitäranlagen, Fluchtwege) geben.