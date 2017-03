Auf der Messe „Bauen und Leben“ werden am Wochenende Neuerungen rund um das Zuhause vorgestellt.

Krefeld. Wie wäre es mit bemalten Glastüren aus der Kollektion von Jette Joop, mit papiernen Tapeten, auf denen Comics oder Abbildungen von Sportarten für die Kinderzimmer dargestellt sind, oder mit einer kabellosen von einer 54 Volt-Batterie angetriebenen Bohrmaschine? Oder darf es ein bisschen mehr sein, gar eine ganz neue Immobilie? Auf den Besucher wartet bei der elften Bau- und Wohnmesse an diesem Wochenende eine Menge. Erneut wird sie drinnen und draußen beim großen Baustoffhändler „Bauen und Leben“ am Krefelder Standort Glockenspitz 50 stattfinden und zwar bei kostenfreiem Eintritt: am 25. und 26. März, jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr. Sm Dienstag schon stellten sich einige Aussteller vor.

So wird aus einem Baucontainer ein Swimmingpool

Der „Hausherr“ war durch den Prokuristen Bernd Heinen und durch den Messe-Beauftragten Kevin Enke vertreten. „Wir bieten mehr als Sand und Steine“, dies stand bei Bauen und Leben auf großen Plakaten. 50 Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe päsentieren sich am Wochenende. Darunter wird auch Bauingenieurin Daniela Tichlers von der gleichnamigen Krefelder Bauunternehmung sein. Sie hatte in den vergangenen Jahren mit ihrem Team einen Baucontainer innen gefliest und daraus einen kleinen Swimmingpool oder ein anderes Mal einen Smart von außen mit vielen Riemchen zu einem Kunstwerk gemacht.

Bei der Ausstellung wird auch die digitale Technik und die Sicherheit eine Rolle spielen. Das Unternehmen Peplinski stellt beispielsweise neben dem die Haustechnik steuernden Smart-Home einen neuen „Herdwächter“ vor, der Brände am Herd, wenn der Koch einmal abgelenkt ist, vermeiden soll. Malermeister Stefan von der Hocht will mit neuesten Wandbelägen aus japanischem Papier und Bananenfasern überraschen, Jörg Linnig vom Ingenieurbüro „Eukon“ die neueste Technik einer hochmodernen Speicherwärmepumpe erläutern.

Außerdem werden auch in 3D-Format zahlreiche Ideen präsentiert, wie der Garten oder das Wohnzimmer einmal aussehen könnten. Eukon hat sogar für die Messebesucher ein kleines Präsent parat: ein Messgerät, durch das unter anderem festgestellt werden kann, ob die Verglasung an den Fenstern richtig eingebaut ist.

Ferner werden Tipps über das richtige Fassadendämmsystem gegeben, wie man den Keller trocken bekommt, wie Energie gesenkt oder defekte Kanäle entdeckt werden können oder werden spezielle Dachfolien oder Putze gegen Schimmelbildung vorgestellt. Tipps zum Einbruchsschutz gibt Stefan Ritters.