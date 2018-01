Zum Thema „Kreuzung Hauptstraße/ Untergath“, WZ vom 11. Januar:

Ich kann die Kritik an der Kreuzung Hauptstraße/ Untergath mit Ampelschaltung und Aufstellung einer Werbetafel kräftig unterstreichen. Die bedrohliche Situation wird von uns Bürgern tagtäglich erkannt und die Reaktion von verantwortlichen Stellen ist dürftig. Ohnmacht ist angesagt.

Bereits vor zehn Jahren, im Juli 2007, schrieb ich meine Kritik an der Ampelanlage und die dadurch entstehenden Gefahren an das dafür zuständige Tiefbauamt. Nach mehreren Schreiben hin und her kam es am 19. September 2007 zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang für einen Fußgänger an dieser Kreuzung mit einem LKW, der von der Autobahn kommend, wenden wollte.

Die Gefahrenpunkte dieser Kreuzung sind nicht weniger geworden. Sie haben sich durch die Werbetafel noch vergrößert und werden mit steigendem Verkehr durch den Ausbau der A 57 von vier auf sechs Spuren noch gewaltig wachsen. In mehreren Sitzungen der Bezirksvertretung Oppum-Linn habe ich die verschiedenen Situationen an dieser Kreuzung zur Sprache gebracht, speziell auch die Raserei. Auch eine Bürgerdemo brachte nichts. Was zählt, ist anscheinend nur der Kommerz. Wo steuern wir hin?

Hans Bräunl, Krefeld