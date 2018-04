Architekt Gerhard Benz findet, die Stadt sollte mehr Verantwortung übernehmen.

Architekt und Designer Gerhard Benz hat die Königsburg im Auftrag von Giovanni D’Ettore innerhalb eines Jahres konzipiert, entworfen und umgebaut, bevor sie 1987 an der Königstraße als Diskothek eröffnet wurde.

Herr Benz, was halten Sie davon, dass die Königsburg abgerissen wird?

Gerhard Benz: Die Königsburg sollte der Stadt Krefeld als Ort der Begegnung mit einmalig städtischer Geschichte erhalten bleiben. Der Ort als Großraumdisco ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, aber der Veranstaltungsraum als solcher im Zentrum der Stadt hat eine lange Tradition, die bundesweit ihres gleichen sucht. Ich verstehe nicht, warum die Stadt das Gebäude nicht zurückkauft und es wie das Seidenweberhaus, zum Beispiel in Form einer kommunalen Trägerschaft in Verbindung mit einer gGmbh (gemeinnützigen GmbH, Anmerkung der Redaktion), mit engagierten Bürgern weiterführt. Warum übernimmt die Stadt keine Verantwortung? Viele Generationen Krefelder Bürger sind damit leidenschaftlich groß geworden und verbinden damit eine fast ununterbrochene Unterhaltungsgeschichte in jeweils zeitspezifischer Art.

Was macht die Architektur so besonders?

Benz: Architektonisch gab es das zu der Zeit so noch nicht in der Gastronomie. Es wurde eine Landschaft, die sich aus dem seinerzeit aufgegebenen Veranstaltungsobjekt völlig neuartig und losgelöst entwickelt hatte. Erschlossen über ein zentrales und kreuzungsfreies Treppenmodul, führen alle Bewegungsabläufe der Besucher immer weiter und erfordern keine Umkehr, um sich das gesamte Objekt zur Gänze zu erschließen. Ich habe mich gefragt: Wie lassen sich über mehrere offene Ebenen sehr viele zu erwartende Besucher in einen derart zu verdichtenden Hallenraum dazu verleiten, sich geradezu hineingezogen zu fühlen? Mit jedem Schritt sollten sich neue Perspektiven und Eindrücke auftun, und Bewegung als Leitmotiv von Musik und Licht nicht nur für die Tanzenden stattfinden. Der Ort sollte wie eine konkrete Filmkulisse wahrgenommen werden, in der alle ihre Mitwirkung elementar spüren und der Ort sein Geheimnis trotzdem bewahrt. So etwas gab es zu der Zeit in dieser Branche nirgendwo.

Dass die Innenarchitektur eher wie eine begehbare Skulptur, ein Kunstwerk, ist, wurde ihrer Aussage nach von der Verwertungsgesellschaft Bild und Kunst so gesehen und von Gerichten urheberrechtlich bestätigt. Können Sie erklären, warum das so ist?

Benz: Es ist vielleicht die Unvergleichlichkeit mit einem seinerzeit so bewerteten Alleinstellungsmerkmal. So etwas kannte man in der deutschen Innenarchitektur und in einer solch speziellen Nutzung bis dahin nicht und es gibt bis heute nicht wirklich Vergleichbares.