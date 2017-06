Die NRW-Pläne für Studiengebühren sind kein Novum, sie unterscheiden sich nicht von denen etwa in Baden-Württemberg. Und schicken sie mal ihr Kind ohne Stipendium zum Studium in die USA. Was glauben Sie, wer das bezahlt? Betroffen sind in Krefeld 450 von 14 700 Studis, wahrscheinlich weniger, Menschen aus Entwicklungsländern sind darin inkludiert. Die Kirche gehört ins Dorf.

Unerträglich sind die verbalen Übergriffe in politischen Diskussionen, die wir nicht zuletzt täglich in sozialen Medien registrieren. Oft ist es die ungestüme Jugend. Klar, das kann mal passieren. Der Rassismus-Blackout der Hochschul-Jusos ist aber der Gipfel der Peinlichkeit.