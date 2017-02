W.Zettis Kollegen sind in Bezug auf Karneval zweigeteilt: Die einen nehmen sich Urlaub und feiern voller Inbrunst mit, die anderen hoffen, von Kostümen, Büttenreden und Co. verschont zu bleiben. Was aber alle Kollegen immer wieder beeindruckt: Die unglaublich engagierte Karnevals-Kultur in Krefeld. Während es das restliche Jahr über eher ruhig zugeht, sind während der Session plötzlich – wie aus dem Nichts – die Narren los.

Eins steht daher für alle Kollegen fest: Ob in Hüls, Bockum, Fischeln oder Uerdingen – die Jecken in Krefeld sind verdammt kreativ und richtig gut drauf.